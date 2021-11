Aarau In die Glasfront eines Gebäudes gedrückt – 80-Jährige Autofahrerin verwechselt Brems- und Gaspedal Eine Autofahrerin verlor beim Parkieren die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stiess mit einem anderen Auto zusammen. Dieses wurde in die Glasfront eines Geschäftshauses gedrückt. Verletzt wurde niemand.

Die 80-Jährige Mercedes-Fahrerin verursachte am Montagmorgen einen Unfall in Aarau. Kapo Aargau

Ein parkiertes Fahrzeug wurde in die Glasfront gedrückt. Kapo Aargau

Eine 80-jährige Lenkerin verlor bei einem Parkmanöver auf der Oberen Vorstadt die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte zuerst mit dem Kreisverkehrsplatz und danach mit einem parkierten Fahrzeug. Das parkierte Auto wurde durch die Kollision in die Glasfront eines Geschäftsgebäudes gedrückt.

Ein Verwechseln von Brems- und Gaspedal dürfte die Unfallursache sein, schreibt die Kantonspolizei Aargau in ihrer Mitteilung am Montagmorgen. Beim Unfall entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Verletzt wurde niemand. Der Führerausweis wurde der 80-jährigen Fahrerin entzogen. (thr)

Aktuelle Polizeibilder: