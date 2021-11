Aarau Grosser Neubau am Autobahnzubringer geplant: Im Torfeld Nord entstehen 18 Wohnungen Mit dem Neubau werden zwei alte Liegenschaften an der Aarauer Rohrerstrasse ersetzt. Das Baugesuch liegt auf. Ein ungelöstes Problem ist die ÖV-Erschliessung.

Der Neubau an der Rohrerstrasse von der Telli aus gesehen. Visualisierung: Villaverde Architektur GmbH

In Aarau befinden sich entlang des Autobahnzubringers N1, den meisten noch als T5 oder als Aaretalstrasse bekannt, viele relativ alte Wohnbauten. Besonders im letzten Abschnitt im Torfeld Nord. Dort steht nun eine massive Änderung an: Die Liegenschaften Rohrerstrasse 93 und 99 werden abgerissen. Sie befinden sich am Hang südlich des Autobahnzubringers. An ihrer Stelle entsteht ein neues, langes Gebäude, das laut aktuell aufliegendem Baugesuch rund 10,06 Mio. Franken kosten soll (ohne Land). Bauherrin ist die Fimo Swiss GmbH (Willy Fisch) aus Aesch LU, das Projekt stammt von der Villaverde Architektur GmbH.

Der Neubau von der Rohrerstrasse aus gesehen. Visualisierung: Villaverde Architektur GmbH

Vom über 2100 Quadratmeter grossen Bauplatz (Zone W5) aus hat man Sicht auf den Industriebereich der Telli, aber aufgrund der erhöhten Lage auch auf die Jurakette. Praktisch unverbaubar, aber punkto Lärm nicht ganz unproblematisch, weil die hohe Lärmschutzwand der T5 laut Gutachten, das dem Baugesuch beiliegt, nicht sämtliche Geschosse vollständig abzuschirmen vermag. Das Gutachten rät zur Erteilung der Baubewilligung, sofern mit sehr guten Fenstern, akustisch optimierten Loggias, schalldichten Brüstungen und lärmoptimierten Grundrisse operiert wird.

Es sind 18 Wohnungen und drei Gewerberäume vorgesehen. Der Wohnungsmix sieht mehrheitlich 3,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen vor. Im Baubeschrieb ist die Rede von Eigentumswohnungen. Zur Rohrerstrasse hin entstehen kleine Vorgärten. Auf der Nordseite, Richtung Telli, ist laut Baugesuch eine «grüne Oase» geplant, inklusive Spielbereich, Grillstelle und Sitzmöglichkeiten.

Der Stadtrat muss nicht nur über das Baugesuch entscheiden. Er muss sich insbesondere auch Gedanken machen, wie man das Gebiet Rohrerstrasse, wo in absehbarer Zeit wohl noch weiter verdichtet wird, mit dem öffentlichen Verkehr besser erschlossen werden kann. Derzeit fährt hier kein Bus hin; will man zum Bahnhof, muss man laufen oder das Velo nehmen. Ein Thema, das seit Jahren auf der To-do-Liste der Stadt steht.

Immerhin: Die Anbindung an das übergeordnete Strassennetz könnte bei diesem Bauprojekt nicht besser sein. Geplant ist in den Untergeschossen eine «Multiparking-Anlage zum unabhängigen Parkieren von Fahrzeugen über- und nebeneinander» auf beweglichen Stahlplattformen.