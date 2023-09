Grosseinsatz an der Kasernenstrasse: Vermummte Polizisten verhaften drei Männer

Am Mittwochabend ist es in Aarau zu einem Grosseinsatz der Polizei gekommen. Laut Augenzeugen stürmten an der Kasernenstrasse mehrere vermummte Polizisten aus ihren Wagen und nahmen drei Männer fest. Die Kantonspolizei bestätigt den Einsatz.