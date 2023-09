Aarau GLP und Mitte wollen engere Begleitung des Oberstufenzentrum-Projekts Eine einwohnerrätliche Begleitkommission soll alle Geschäfte begleiten, die sich um das grosse Oberstufenzentrum in der Telli drehen.

Areal Sportanlage Telli Aarau 02.10.2022 ©Andrea Zahler/CH-Media Andrea Zahler / CH-Media

In ein paar Wochen gilt es ernst: Am 13. November an der Ortsbürgerversammlung und am 20. November im Einwohnerrat wird über jene Landabtausche entschieden, die den Bau eines grossen Oberstufenzentrums in der Telli ermöglichen sollen. Es ist eines der grössten Infrastrukturprojekte, die Aarau je in Angriff genommen hat.

Nun fordern die Grünliberalen und die «Mitte» die Schaffung einer entsprechenden einwohnerrätlichen Kommission. Sie soll - analog zur ordentlichen Finanz- und Geschäftsprüfungskommission - als vorberatendes Gremium alle Oberstufenzentrums-Geschäfte zuhanden des Einwohnerrats vorbereiten. So würde die Kommission, sofern sie implementiert wird, die gesamte Planung und den Bau der neuen riesigen Schulanlage begleiten.

«Politisch ist der grosse Bedarf an zusätzlichem Schulraum in den nächsten Jahrzehnten aufgrund des Bevölkerungswachstums grundsätzlich unumstritten, allerdings gibt es Bedenken bezüglich Kosten, Grösse des geplanten Standortes, sowie des langen Realisierungshorizonts», schreiben Cornelia Tschopp (GLP) und Michael Schibli (Mitte). «Gleichzeitig entwickelt sich das Umfeld äusserst dynamisch. So musste der benötigte Schulraum nur kurz nach der Krediterteilung für den Projektwettbewerb angepasst werden: Gemäss der aktualisierten Schulprognose wird der Bedarf der bisher geplanten 66 Abteilungen um 12 aufgestockt. Ein zweiter Standort (Suhrenmatte) ist nun fester Bestandteil in Planung.»

Die Einwohnerrätliche Begleitkommission soll die Kommunikation unterstützen, für Kontinuität innerhalb des Rats sorgen und «kritisch konstruktiv zu einer raschen, etappierten Umsetzung beitragen». Zusätzlich solle sie «zu einer breiten Akzeptanz des Projektes in der Bevölkerung führen und mithelfen allfällige Konflikte / Unstimmigkeiten konstruktiv zu lösen».