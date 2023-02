Aarau Gegen Lärm und Littering: Stadt lanciert Pilotprojekt für besseres Miteinander auf Gassen und Plätzen «Sicherheit, Intervention, Prävention» – das sind die Aufgaben eines neuen Teams der städtischen Abteilung Sicherheit. Die sechs Personen sind keine Polizistinnen, aber auch keine Sozialarbeiter, sondern etwas dazwischen. An drei Nächten pro Woche werden sie in der Stadt unterwegs sein.

In wenigen Monaten sollen die SIP-Patrouillen in Aarau starten. Jiří Vurma

«Problematisch ist der Bereich Sicherheit, Ruhe und Sauberkeit» – das ein Fazit aus dem Aarauer Stadtmonitoring 2021. 44 Prozent der Befragten fanden, dass sich die Situation in den letzten vier Jahren verschlechtert hatte. Deshalb erstaunte, dass die Stadtpolizei im Jahr 2022, das erste unter Silvia Dell'Aquila als Ressortvorsteherin, nur noch zwei Littering-Bussen verteilt hatte und nicht über 100 wie in den Vorjahren. «Wir haben den Schwerpunkt verschoben und wollen weniger kriminalisieren, dafür mehr präventiv vorgehen», kommentierte das Dell'Aquila an der Jahresmedienkonferenz der Stadtpolizei.

Nun präsentiert sie auch ihr Konzept dafür: Die Stadt Aarau startet im Frühling das Pilotprojekt SIP. Die Abkürzung steht für «Sicherheit, Intervention, Prävention». Das Projekt «soll einen respektvollen und konfliktfreien Umgang im öffentlichen Raum fördern und das subjektive Sicherheitsempfinden stärken», teilt die Stadt mit. «Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SIP werden der Abteilung Sicherheit angegliedert sein und arbeiten eng mit der Polizei und der Sozialarbeit zusammen. Sie dürfen aber keine polizeihoheitlichen Aufgaben übernehmen und betreiben auch keine Sozialarbeit. Vielmehr sind sie ein Bindeglied dazwischen.»

Security wird abgelöst

Auf Anfrage erklärt Silvia Dell'Aquila, dass schon seit mehreren Jahren an den Wochenenden abends eine Security-Patrouille samt Hund in der Innenstadt unterwegs sei – im Auftrag der Stadt zwar, aber als Security erkennbar. «Das ist auf wenig Akzeptanz gestossen», sagt die zuständige Stadträtin. Diese Patrouille soll nun abgelöst werden.

Das neue SIP-Team wird voraussichtlich aus sechs Personen bestehen, die jeweils zu zweit unterwegs sind. «Aus Kostengründen nicht jeden Tag, sondern am Donnerstagabend von 20 bis 24 Uhr und in den Nächten Freitag/Samstag sowie Samstag/Sonntag von 21 Uhr bis 5 Uhr», so Dell'Aquila. Die aufsuchende Jugendarbeit ist an den Freitagabenden ebenfalls unterwegs, aber nur bis 23 Uhr.

Das SIP-Konzept an sich sei nicht neu, führt Dell'Aquila aus. «In Zürich ist es sehr umfassend umgesetzt, aber auch in Luzern und Bern sowie in kleineren Städten hat man damit Erfolg.» Die SIP werden die Rolle der Botschafterin, Vermittlerin, Helferin und Beobachterin der Stadt einnehmen. «Sie sollen sich für Toleranz und für das gute Zusammenleben einsetzen, das Geschehen auf den öffentlichen Strassen und Plätzen beobachten», so die Sicherheitsvorsteherin. Bei der Intervention sind indes Grenzen gesetzt: Ermahnen können die SIP-Leute zwar, aber wenn es brenzlig wird, muss das Team die Polizei dazuholen.

«Die Nutzung des öffentlichen Grundes in Aarau ist sehr stark gestiegen», erklärt Silvia Dell'Aquila den angepeilten Nutzen des Projekts. «Das Leben findet draussen statt, und es kommen auch viele Leute aus anderen Gemeinden hierher. Ziel des SIP-Pilotprojekts ist es, Konflikte zu lösen, bevor sie gross werden. Auch sollen Hotspots frühzeitig erkannt werden.» Sie erhoffe sich gerade für die Lärm- und die Littering-Problematik eine grosse, nachhaltige Verbesserung. Und eine Entlastung für die Stapo: «Wenn die SIP-Teams ermahnen und vermitteln, kann sich die Stadtpolizei wieder auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren.»

Kosten von 250'000 Franken pro Jahr

Der Stadtrat hat das Pilotprojekt befristet bis Ende 2025 gutgeheissen. Danach wird es evaluiert und das weitere Vorgehen festgelegt. Die Kosten belaufen sich auf 250'000 Franken pro Jahr, sie sind bereits im Budget 2023 eingestellt. Dafür fallen die jährlich 80'000 Franken, die der Security-Einsatz gekostet hatte, weg.

Wann genau das Projekt startet, ist noch offen. Die SIP-Stellen – es handelt sich um Teilzeitpensen – werden demnächst ausgeschrieben. Laut Dell’Aquila müssen das nicht unbedingt Menschen mit einer Ausbildung im Sozialbereich sein. Wichtiger sei, dass sie die entsprechenden Kompetenzen mitbringen, das Team interkulturell und sozial durchmischt sei und auch mehrere Sprachen abgedeckt würden. «Wenn nötig, wird intern eine Aus- und Weiterbildung sichergestellt.»