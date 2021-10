Aarau Gebührenerlass für Beizen bald vorbei? Für den Stadtrat soll Ende Monat Schluss sein Seit März 2020 hatte die Stadt als Corona-Hilfsmassnahme darauf verzichtet, von den Beizen Gebühren für die Nutzung des öffentlichen Aussenraums zu verlangen. Damit soll es nun vorbei sein.

Die Aarauer Altstadt war diesen Sommer belebt wie kaum einmal. Jiří Vurma (13.8.2021)

Um die wirtschaftlichen Verluste wegen Corona etwas abzumildern, lässt Aarau seit März 2020 Beizen und Geschäfte die öffentlichen Aussenräume gebührenfrei nutzen. Zwei Motionen zu diesem Thema kursieren nun im Einwohnerrat. Im Juli forderte Silvano Ammann (FDP) eine «dauerhafte Lösung» in der Frage: Aarau sei dank zusätzlicher Bewirtung des Aussenraumes lebendiger geworden, sagte er. Dieser positive Effekt der Pandemie sollte erhalten bleiben. Gebühren für die Aussenbewirtung sollten zwar wieder erhoben, fürs Gastgewerbe aber künftig um 17 Prozent gesenkt werden.

Anfang Oktober reichte Alois Debrunner (SP) eine Motion ein für die Verlängerung des aktuellen Gebührenerlasses bis Ende April 2022. Zudem solle der Stadtrat über künftige Verlängerungen selbst entscheiden dürfen, heute muss er dafür den Einwohnerrat beiziehen.

Zusätzliche Bewirtung geht nur mittels Baugesuch, sagt der Stadtrat

Nun liegen die Antworten des Stadtrats vor, und in fast allen Punkten ist dieser anderer Meinung. Beim Antrag von der FDP hält er korrigierend fest: Die Beizen durften während Corona nicht mehr Tische aufstellen als sonst, sondern einfach mehr Fläche benützen, um grössere Abstände unter den Gästen gewähren zu können. Zudem können Beizen bereits heute die Nutzung einer grösseren Aussenfläche beantragen, müssen dabei einfach ein klassisches Baugesuch einreichen.

Bei diesem Verfahren werden Sicherheitsaspekte und allfällige Einwendungen der Nachbarschaft behandelt. So lautet der Rechtsweg. «Eine generelle dauerhafte Bewilligung für Erweiterungen sämtlicher Gastronomiebetriebe ist auf dem Weg einer Reglementsänderung daher gar nicht möglich», schreibt der Stadtrat.

Aarau habe bereits «sehr grosszügig» auf 340'000 Franken verzichtet

Dieser sagt auch, die Ausweitung der Aussenbestuhlung hätte nicht nur positive Auswirkungen gehabt: Erstens konnten lagebedingt nicht alle Beizen davon profitieren und zweitens seien die Platzverhältnisse in der Altstadt teilweise gefährlich eng geworden. Für den Güterumschlag blieb nur wenig Platz, der Bus kam kaum durch. Auch bei einer dereinst «hoffentlich busfreien Altstadt», wie Silvano Ammann in seiner Motion schrieb, müssten Zufahrten aus Sicherheitsgründen gewährleistet bleiben – man denke an die Feuerwehr oder die Ambulanz. «Busfrei bedeutet nicht verkehrsfrei», so der Stadtrat.

Eine Gebührenreduktion um 17 Prozent würde zu Mindereinnahmen von jährlich 30'600 Franken führen. In einem Nicht-Coronajahr erhält die Stadt 180'000 Franken von 56 Gastrobetrieben. Da sich Aarau laut Stadtrat bereits «sehr grosszügig» zeigte und seit März 2020 auf rund 340'000 Franken Gebühren verzichtete, sei «derzeit kein Handlungsbedarf» ersichtlich.

Das Restaurant Tuchlaube in Aarau ist eines von 56 Gastrobetrieben, die auf einen Gebührenerlass während Corona zählen konnten.

Sandra Ardizzone (12.5.2015)

Heizpilze erneut erlaubt, Gebühren sollen also wieder erhoben werden

Zur Motion der SP antwortet der Stadtrat, dass er eine Verlängerung des Gebührenerlasses bis Ende April 2022 «als nicht notwendig erachtet». Trotz Zertifikatspflicht seien die Beizen «teilweise sehr gut besucht», auch die Abstandsvorschriften gelten nicht mehr. Zudem habe der Stadtrat erst kürzlich beschlossen, die Nutzung von sogenannten Heizpilzen in den Aussenräumen auch diesen Winter zu gestatten.

Ein weiterer Verzicht auf den Gebühreneinzug führe zudem eine Ungleichbehandlung weiter, da nicht alle Beizen gleich davon profitieren konnten. Und der Stadt entgingen zusätzliche 35'800 Franken.

Als «sinnvoll» erachtet der Stadtrat aber den zweiten Antrag der SP: Der Stadtrat solle ermächtigt werden, bei besonderen Situationen wie aktuell die Pandemie eine Gebührenreduktion oder -befreiung selbst zu beschliessen. Der Einwohnerrat wird diese Anträge an der Sitzung vom 22. November behandeln.