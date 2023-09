Aarau Gaukler-Arena statt Zirkus: «Wenn 300 Leute begeistert mitmachen, ist es pure Magie» Der Aarauer Kaspar Tribelhorn alias «Starjongleur» und sein Ensemble wollen am Markt Aarauer Gewerbetreibender nicht nur Kinder unterhalten.

Der Aarauer Starjongleur Kaspar Tribelhorn ist neu am MAG für die Gaukler-Arena zuständig. Bild: Adrian Fluetsch/zvg

Für Kaspar Tribelhorn wird der MAG, der Markt Aarauer Gewerbetreibender, ein Heimspiel. Der Starjongleur ist in Aarau aufgewachsen, der Ausflug an den Köcherlistand der Eniwa gehört zu seinen Kindheitserinnerungen. Doch wenn es nach ihm geht, bekommt der Köcherlistand von nun an Konkurrenz als Publikumsmagnet. Tribelhorn ist mit seinem Ensemble «Showprofis» erstmals für die Organisation der Gauklerarena im Kasinopark zuständig, als Nachfolger vom Zirkus Mugg.

Was Tribelhorn zusammengestellt hat, ist nicht nur ein Kinderprogramm. Sondern eine Show für alle, mit ihm als Jongleur, mit Luftballonkönig Otto mit seiner Riesenluftballonshow und mit dem Feuerspucker und Akrobaten Ismael Stürm. «Kinder kommen nie allein, die Eltern sind immer mit dabei», sagt Tribelhorn. Deshalb brauche es auch kein reines Kinderprogramm, sondern etwas, das allen gefällt. Er setzt auf Gaukler, auf die pure Form der Strassenkunst – und die anspruchsvollste: «Man muss die Stimmung aus dem Nichts heraus schaffen. Das ist harte Arbeit. Aber wenn es gelingt und 300 Leute begeistert mitmachen, dann ist das pure Magie.»

Tribelhorn selbst weiss, wovon er spricht. Vor zehn Jahren hat er seinen Job als Elektroingenieur gekündigt, ist von Aarau nach Köln gezogen und hat sich dort als Strassenkünstler in der Fussgängerzone hingestellt. Eine happige Erfahrung, er selbst bezeichnet es als «Stahlbad». Aber wer es auf der Strasse schafft, schafft es überall. Heute ist Tribelhorn hauptberuflich Jongleur, Komiker und Feuerkünstler.

Parkour im Stadtmuseum Der Schweizerische Turnverband STV mit Sitz in Aarau, der diesjährige MAG-Gast, veranstaltet am Samstag im Stadtmuseum die «Swiss Parkour Series», die neue Wettkampfserie des STV in der Sportart Parkour. Am MAG wird die Wettkampfdisziplin «Speed» durchgeführt; die Athletinnen und Athleten müssen möglichst schnell ihren Weg von A nach B und über verschiedene Hindernisse finden.

Kostenlos, damit alle dabei sein können

Auftreten werden Starjongleur Tribelhorn, Luftballonkönig Otto und Feuerspucker Ismael an allen vier MAG-Tagen – im Stundentakt, aber in unterschiedlichen Zusammensetzungen. «Wir sind alle drei sehr flexibel und haben je ein so breites Repertoire, dass keine Vorstellung wie die andere wird», sagt Tribelhorn. Unter den Bäumen im Kasinopark wird eine Bühne aufgebaut, darum herum werden in einem grossen Kreis Sitzgelegenheiten aufgestellt; wie eine Zirkusarena. Der Eintritt ist kostenlos, die Gaukler freuen sich aber über Hutgeld.

Tribelhorn freut sich auf die Auftritte am MAG. «Ich spiele sehr selten öffentlich im Raum Aarau», sagt er und lacht. «Jetzt werde ich bestimmt die Hälfte des Publikums kennen, das ist mein persönliches Highlight.»