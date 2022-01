Schultrend Homeschooling nimmt im Aargau stark zu: Warum die Familie Ziegler ihre Kinder zu Hause und im Wald unterrichtet

Unterricht in den eigenen vier Wänden: Was viele Familien in der Pandemie erstmals erlebten, ist für die Familie Ziegler seit Jahren normal. Doch es gibt grosse Unterschiede zwischen Fernunterricht und Homeschooling. Warum Patrick und Priska Ziegler ihre Kinder zu Hause unterrichten, welche Herausforderungen das mit sich bringt, erzählen sie im Gespräch mit der AZ.