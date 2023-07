Aarau Gartenwirtschaften am Graben? «Die Stadt soll sich klar dazu bekennen, dass der Markt Priorität hat» Wenn im Graben der Markt stattfindet, müssen Gartenwirtschaften weichen. Das galt zumindest früher. Dass es jetzt anders ist, sorgt für eine Petition und einen Vorstoss im Einwohnerrat.

Die Aussenbestuhlungen mussten in früheren Jahren während des Markts komplett weichen. Bild: Nadja Rohner

Der Aarauer Graben gehört zu den meistgenutzten Räumen in der Stadt. Autos, Velos, Fussgänger, aber auch Foodtrucks, Gartenbeizen, Veranstalter und Märkte müssen sich den Platz teilen. Vor allem im Umfeld des Wochenmarkts gibt es immer wieder Diskussionen, wenn der Markt aufgrund anderer Bedürfnisse ausweichen oder umstellen muss. Zuletzt haben die Marktfahrerinnen und Marktfahrer Anfang 2023 protestiert, als bekannt wurde, dass sie wegen des Weihnachtsmarkts Ende Jahr wohl temporär ausweichen müssen:

Nun regt sich aber wieder Unmut. Das deutet eine Anfrage von Einwohnerrätin Petra Ohnsorg (Grüne) beim Stadtrat an. Sie dreht sich um einen möglichen Nutzungskonflikt zwischen Markt und Aussenbestuhlung der Restaurants. Im Vorstoss sind sie nicht benannt, aber es sind die Bäckerei Jaisli und das Restaurant Waldmeier, die auch während des Markts mindestens einen Teil ihrer Tische draussen stehen haben. Das ist bereits seit September 2021 erlaubt, in beschränktem Ausmass. Vorher war es den Gastronomen während Jahrzehnten verboten.

«Grundsätzlich ist es sehr positiv, dass der öffentliche Grund von Restaurationsbetrieben genutzt wird und es viel Platz zum Sitzen und Verweilen gibt», schreibt Ohnsorg. Sie fragt aber, ob der Markt nicht Vorrang haben sollte, da der Graben von 7 bis 11 Uhr im Marktreglement als «Marktzone» beschrieben sei. «Ist sich der Stadtrat bewusst, dass weitere Restaurationsbetriebe am Graben ebenfalls Anspruch auf öffentlichen Grund erheben könnten? Und wie gedenkt er damit umzugehen?»

Die Marktfahrenden hätten in den letzten Jahren einige Neuerungen in Kauf nehmen müssen, schreibt Ohnsorg weiter. «Auch wenn die Neuerungen für die Allgemeinheit positiv sind, haben sie für die Marktfahrenden zu höherem Aufwand (beispielsweise Wegstellen der Fahrzeuge) und Ungewissheit (Umplatzierungen wegen Weihnachtsmarkt) geführt. Vereinzelte beschlossen deshalb, nicht mehr an den Aarauer Samstagsmarkt zu kommen.»

Die Einwohnerrätin will nun wissen, was mit den frei werdenden Marktplätzen passiert: «Falls sie nicht mit neuen Marktfahrenden besetzt werden, werden sie an Restaurationsbetriebe vergeben?» Und sie fragt die Stadt, ob diese eine Strategie habe, um das Angebot des Wochenmarkts divers zu halten. «Könnte man sich vorstellen, bewusst einen nachhaltigeren Konsum zu unterstützen und aktiv Produzentinnen und Produzenten aus der Region anzufragen, ob sie Interesse an einem freien Marktplatz haben?»

Ohnsorg weist auch auf eine bisher nicht publik gewordene Petition hin, die von rund 175 Marktfahrerinnen und Marktbesuchern unterzeichnet und Ende Mai bei der Stadt eingereicht worden war. Darin wird der Stadtrat aufgefordert, «die Flächen am Graben wieder wie früher so zu vermieten, dass der Markt ungehindert stattfinden kann».

Es sei unbestritten, dass die Lage am Graben unter den Platanen sehr attraktiv ist, heisst es weiter in der Petition. «Neue Begehren tauchen von ausserhalb des etablierten Marktes auf und geniessen eine hohe Priorität.» Angesprochen wird nicht nur die Weihnachtsmarkt-Thematik, sondern eben auch die Aussenbestuhlungen, die es früher während des Markts nicht gab. «Die bisherigen Marktstände werden vertrieben, der Markt zerstückelt», fürchten die Petitionäre. «Was wird aus dem Markt, wenn die anderen Gastrobetriebe am Graben auch während des Marktes ihre Gartenwirtschaft betreiben wollen?»

Die Petition initiiert haben Diana Schneider und Ingeborg Meier. Das sei eher Zufall gewesen, erzählt Meier gegenüber der AZ; ein spontaner Beschluss anlässlich eines Marktbesuchs. Dort sei man ins Gespräch gekommen, auch über das aufliegende «Jaisli»-Baugesuch. Also haben die beiden Aarauer Petitionärinnen bei Markt-Fans im Bekanntenkreis Unterschriften gesammelt. «Für mich ist es eine Frage des Prinzips», sagt Meier. Der Markt mit seiner alten Tradition solle nicht durch neuere Gewerbe verdrängt werden. «Die Stadt soll sich klar dazu bekennen, dass der Markt Priorität hat.»

Das Aussenbestuhlungs-Baugesuch der Bäckerei Jaisli – es gab eine Einwendung – hat indes nicht direkt mit dem Markt zu tun, es bezieht sich auf die anderen Tage. Chef Marc Jaisli erzählte kürzlich der AZ, er habe bei der Stadt zu erwirken versucht, dass auch während der Märkte mehr Tische im Graben stehen dürfen als die aktuell erlaubten sechs Vierertische. Aber ohne Erfolg.