Ganze Häuserzeile ist betroffen: Stadtrat kündigt nächstes Grossprojekt für die Bahnhofstrasse an

Mehrere Liegenschaften gegenüber des Parks der Alten Kanti sind in die Jahre gekommen. Nun stehen grosse Änderungen an. Demnächst liegen die Unterlagen dazu in Aarau öffentlich auf. Die Stadt lädt zur Infoveranstaltung.