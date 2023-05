Aarau Fussgängerin gestürzt und verletzt Eine Fussgängerin stürzt in Aarau nach einer mutmasslichen Kollision mit einem Fahrradfahrer und verletzt sich dabei.

Symbolbild: Ennio Leanza / Keystone

Am Donnerstagabend ist eine Fussgängerin mit ihrem Hund auf der hinteren Bahnhofstrasse in Aarau unterwegs. Laut der Kantonspolizei Aargau fuhr ihr ein falschfahrender Fahrradfahrer entgegen und mutmasslich kommt es zu einer Kollision, in folge derer die Fussgängerin zu Fall kommt. Der Fahrradfahrer fährt ohne sich um die Frau zu kümmern weiter.

Die Kantonspolizei Aargau sucht einen Mann mit Dreitagebart und komplett in Schwarz gekleidet. Zeugen, welche angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.