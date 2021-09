Aarau Aarauer SP-Stadtratskandidatin Franziska Graf-Bruppacher: «Attraktiv an mir ist der Mann an meiner Seite» Die Stadtratskandidaten über Zukunftsraum, Stadion und «Staumauern»: Heute Franziska Bruppacher (SP).

«Beim Projekt Tagesschule habe ich eine Mehrheit gefunden»: Franziska Graf (SP) Fabio Baranzini

Franziska Graf: Aarau ist meine Heimatstadt und mein Zuhause, hier fühle ich mich wohl. Aarau ist nicht perfekt, was gut ist, zu seinem Charme beiträgt und es liebenswert macht. Hätte ich einen Wunsch frei, so würden alle Mitmenschen ihren Abfall nicht liegenlassen, sondern korrekt entsorgen, mindestens im nächsten Abfallkübel.

Wie lange halten Sie es ohne Handy aus?

In meinen Ferien geht das über mehrere Tage problemlos, vor allem beim Segeln oder in den Bergen, ausser ich möchte fotografieren oder Sätze in der Gastsprache nachschlagen. Mein Handy ist inzwischen viel mehr als ein Telefon, es ist ein wichtiges Arbeitsinstrument, insbesondere für die Aufgaben als Stadträtin. Es ist auch mein Notizheft, mein Nachschlagewerk, meine Agenda, unser Einkaufszettel, mein Fremdsprachwörterbuch, meine Zeitung, mein Zugang zur Stadtbibliothek und deren Hörbücher, meine Aktenmappe und mein Wecker.

Warum sind Sie Politikerin geworden?

Ich hatte Ideen, Lust und Energie, meinen Lebensraum mitzugestalten.

Warum ist Andreas Glarner ein guter Politiker?

Diese Frage kann ich nicht beantworten, «meine» guten Politiker tragen andere Namen.

Wofür werden zu viele Steuergelder ausgegeben?

Zum Beispiel für sinnlose Projekte, Gefälligkeiten oder unverdiente Gehälter und Entschädigungen ist bzw. wäre jeder Franken zu viel. Dass dies nicht geschieht, dafür setze ich mich in Aarau ein, zusammen mit meinen Stadtratskolleginnen und -kollegen.

Wenn Sie einfach so könnten: Wofür würden Sie 10 Millionen Steuer-Franken ausgeben?

Ich würde mich zuerst wundern, wie so etwas in unserer Demokratie möglich wäre. Ich bin ein Fan von unserem System, auch wenn es mir selbst oft langsam vorkommt. Es ist tipptopp, dass nicht eine oder einer alleine über etwas bestimmen kann. Die Diskussionen im Gremium sind meist bereichernd und bringen von den verschiedenen Standpunkten zusätzliche Aspekte ein, was die Entscheide abrundet und verbessert. Wenn Sie sehen möchten, wofür ich Steuergelder einsetzen möchte, dann lesen Sie das Aarauer Budget, dazu stehe ich. Für meine politische Wunschliste wären 10 Millionen, trotz der Grösse der Zahl, zu wenig. Steuergelder sollen zum Wohle der Bevölkerung ausgegeben werden. Das heisst für mich, ich muss Mehrheiten finden und dann ist ein Projekt möglich; so gemacht beim Projekt Tagesschule. Es ist mir gelungen, viele Stimmen zu gewinnen, die das gleiche Ziel erreichen wollen. Das Projekt ist auf Kurs und im Zeitplan.

Trauern Sie dem Zukunftsraum nach?

Meine Haltung zu Fusionen ist vergleichbar mit meiner Haltung zum Heiraten: Man sollte aus Überzeugung Ja sagen können, im Wissen darum, dass beide Seiten ihre Eigenheiten, Stärken und Schwächen haben und in der Absicht, sich gegenseitig zu ergänzen und zu unterstützen. Ist das nicht möglich oder stehen finanzielle Themen im Vordergrund, lässt man es besser sein. Ich selbst habe zu beidem schon einmal Ja gesagt und bin froh darüber. Als «fusionierte» Aarauerin wurde meine Heimat räumlich erweitert, und ich kann über viel mehr Themen mitreden und meinen Lebensraum mitgestalten. Die viel gepriesene Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden verringert die Mitbestimmung der Bevölkerung. Ich kann nicht nachvollziehen, worin hier der Vorteil für das Stimmvolk liegt. Ich finde, es lohnt sich, wenn man in seinem Lebensraum, der ja meistens grösser ist als die einzelnen Zukunftsraumgemeinden, mitbestimmen kann. Bleibt eine Gemeinde eigenständig, geht der Mitbestimmungsraum nur bis zur Gemeindegrenze.

Haben Sie Verständnis für die Einsprecher gegen das Stadion?

Wir haben Rechte und Gesetze, diese gilt es zu akzeptieren. In dieser Sache werden andere entscheiden, meine persönliche Haltung spielt dabei keine Rolle.

Warum könnten Sie sich vorstellen, in einer Telli-«Staumauer» zu wohnen?

Ich kenne verschiedene «Staumauer»-Wohnungen von innen. – Ja, das wäre für mich eine Wohnoption. Mir gefällt das Telli-Quartier, es ist eines der bunteren Quartiere unserer Stadt und, für mich ein grosser Pluspunkt, es liegt direkt am Wasser, hat viel Grün, die Einkaufsmöglichkeiten sind ganz nahe und es hat gute Anbindung an sämtliche Verkehrsnetze. Meine Mama hat hier gelebt und sie genoss die vielseitigen Aktivitäten und die niederschwelligen Möglichkeiten, soziale Kontakte zu knüpfen.

Was finden Sie attraktiv an sich?

Den Mann an meiner Seite. Auch nach 30 Jahren finde ich ihn unglaublich attraktiv. Wie es schon der Grieche Thukydides formuliert hat, liegt die Schönheit im Auge des Betrachters. Sie müssen also meine Ansicht zu meinem Liebsten nicht teilen und dürfen sich auch über mich Ihr eigenes Bild machen.