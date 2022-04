Aarau Fotoinstallation mitten in der Altstadt soll zum Nachdenken über Kleidung anregen Ab Freitag, 8. April, werden Passanten und Passantinnen in der Aarauer Altstadt vor die Kamera gebeten: Im Kunstraum «Eck» findet zwei Monate lang die partizipative Foto- und Textinstallation «What/do you see/me?». Es geht um das Verhältnis von Menschen zu ihrer Kleidung.

Das neue Kunstprojekt im «Eck» in Aarau wird eine Fotoinstallation zum Thema Kleider und Ausgang. Realisiert wird das Projekt von Sadhyo Niederberger (im Bild), Rachel Bühlmann und Lea Pelosi. Chris Iseli

«Man kann nicht nicht kommunizieren» – Menschen, die in irgendeiner Form mit Kommunikation zu tun hatten, haben diesen Satz von Paul Watzlawick schon etliche Male gehört. Und so wie es sich mit Sprache, Haltung oder Gesichtsausdrücken verhält, ist es auch mit der Kleidung: «Selbst Menschen, die sagen, Kleidung seien ihnen völlig egal, sagen mit ihrer Kleidung immer etwas aus», sagt Künstlerin Sadhyo Niederberger.

Vor einem Jahr hatte die Kuratorin des Kunstraums «Eck» an der Ecke Metzgergasse/Zollrain in der Aarauer Altstadt auf Einladung der Fashion Revolution Week Schweiz die Ausstellung «Anprobe» im Stadtmuseum mit eigenen Werken ausgerichtet. Die Fashion Revolution thematisiert unter anderem die Frage, unter welchen Arbeitsbedingungen Kleider produziert werden.

Bei der neuen Ausstellung im «Eck» nun schwingt diese Frage zwar hintergründig noch ein wenig mit, im Vordergrund steht dieses Mal aber die Verbindung von Mensch und Kleidung an sich. Wie eine weitere Hautschicht zwischen Körper und Umwelt seien Kleider auch ein Medium, das für die Kommunikation mit der Aussenwelt benützt wird. Es geht um Fragen über Identität und Selbstdarstellung, über den Einfluss von Mode auf Gruppen und Individuen. «Kleider machen Leute», lautet denn auch ein anderer, berühmter Satz.

Zusammen mit Fotografin Rachel Bühlmann und Philosophin Lea Pelosi stellte Sadhyo Niederberger die partizipative Foto- und Textinstallation «What/do you see/me?» auf die Beine. Partizipativ, weil die Installation laufend mit neuen Porträts von Passantinnen und Passanten der Aarauer Altstadt erweitert wird.

Ab dem 8. April werden jeweils freitags von 20 bis 22 Uhr Menschen, die am «Eck» vorbeilaufen, spontan für ein Fotoshooting vor Ort angefragt und kurz interviewt. Die aufgenommenen Fotos werden auf drei Bildschirmen am Schaufenster vom «Eck» gezeigt, darunter werden – unabhängig von den jeweiligen Bildern – in einem digitalen Newsticker markante Sätze der porträtierten Personen eingeblendet.

Installation soll zum Denken anregen und Selbstreflexion auslösen

Es ist das erste Mal, dass die drei Frauen zusammenarbeiten und erst das zweite Mal, dass Sadhyo Niederberger nicht nur als Kuratorin, sondern auch gleich selbst als Künstlerin im «Eck» ausstellt. «Wir sind gespannt, zu sehen, was während dieser nächsten zwei Monate passieren wird», sagt sie.

Die drei wünschen sich, dass ganz unterschiedliche Menschen beim Projekt mitmachen und «dass auch etwas passiert mit ihnen», wie Sadhyo Niederberger sagt. Es solle mehr als nur eine lustige Aktion sein, sondern auch zum Denken und «zu selbstbestimmtem Handeln anregen». Zu welcher Gruppe gehöre ich, welches Statement gebe ich mit meiner Kleidung ab? Unter anderem solche Fragen sollen vertieft werden.

Entsprechend findet am 12. Mai auch ein öffentliches Gespräch mit den drei Künstlerinnen statt. Dabei wird auch die philosophische Auseinandersetzung durch Lea Pelosi eine zentrale Rolle spielen. Finissage ist am 27. Mai. Die Ergebnisse der Ausstellung werden danach auch am «Nano-Raum für Kunst» in Zürich und im Kunstmuseum Olten gezeigt.