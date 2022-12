Aarau Fotograf Jiří Vurma sieht Aarau und seine Bewohner wie kein anderer Keiner fotografiert Aarau und seine Bewohner so oft, wie Jiří Vurma. Bis zu 15 Kilometer legt er täglich zu Fuss zurück. Jetzt stellt er aus – ein ganz seltener Moment. Denn Vurma sucht sich keine Ausstellungen. Das hat auch etwas mit seiner Garage zu tun.

Der aufgebockte rote Golf, davor der Linienbus. Eine der 30 Aufnahmen, die Vurma demnächst in Rombach zeigt. Jiří Vurma

Die beiden russischen Frauen selbst, die durfte er nicht fotografieren. Aber ihr Auto. Aufgebockt auf der Leitplanke, in Schieflage, roter Lack vor süffig blauem Feierabendhimmel. «Als hätte das jemand extra so für mich arrangiert», sagt Jiří Vurma (74) und lächelt. Aber Vurma arrangiert nicht, er wartet höchstens. Auf den Bus, wie in diesem Fall.

Das rote Auto auf der Leitplanke, davor der vorbeirauschende Linienbus; das ist eine von 30 Fotografien, die Vurma ab dem 20. August unter dem Titel «Aarauer Impressionen» in der Galerie A7 in Rombach ausstellt. Zehn Bilder zeigt er einzeln, 20 im Doppel: Signers rotes Kajak und rotgekleidete Artistinnen an der Fassade des Stadtmuseums. Regenschirme im Schneegestöber in der Rathausgasse, Sonnenschirme am Bankett auf der Schanz. Gewisse Ähnlichkeiten springen einem an, andere muss man

entdecken.

Aufnahmen von Jiří Vurma, Fotograf aus Aarau, für seine Ausstellung im A7 in Rombach. Jiří Vurma

Wer ihm schreibt, bekommt die Aufnahme zugeschickt

Jiří Vurma kennt in Aarau jeder. Der Grossgewachsene mit dem mächtigen Vollbart, meist mit Hut, immer mit Kamera. Keinen Schritt tut er aus dem Haus ohne seine Olympus, die kleine Leichte, die Unauffällige, wie er sagt. Die richtige Kamera für sein Schaffen, für sein Einfangen

von Alltagssituationen. Jeden Tag streift er durch Stadt und Land, fotografiert alles und jeden. Meist ohne vorher zu fragen, das würde das Bild zerstören. Aber danach verteilt er seine Visitenkarte. Und wer ihm schreibt, bekommt seine digitale Aufnahme zugeschickt.

1968 kam Jiří Vurma als Asylant nach Zürich, seit 45 Jahren lebt er in Aarau. Jiří Vurma

Abertausende Fotos hat Vurma in den letzten Jahren gemacht. Von Aarau, seit 45 Jahren seine Heimat. Noch immer hört man ihm den tschechischen Akzent an. Aufgewachsen ist er in Nordböhmen, Tschechische Republik. 1968 kam er mit 22 Jahren als Asylant nach Zürich, studierte an der Kunstgewerbeschule in Zürich, war später als Industriefotograf und Dozent für Fotografie an der Schule für Gestaltung tätig und war von 2006 bis 2015 offizieller Stadtfotograf. So die Kurzfassung.

Eine Anekdote aus dem Einbürgerungsgespräch

Es gibt wenige, die Aarau und seine Bewohner so gut kennen und über die Jahre so genau dokumentiert haben, wie Vurma. Ihm gefällt die Stadt noch immer, trotz und vor allem dank aller Entwicklungen:

«Aarau ist nicht mehr so steif wie früher, es ist lebendiger geworden.»

Auch gefällt ihm, dass Aarau sich – anders als viele andere Gemeinden – mit Stil entwickelt habe. Wenn er durch umliegende Dörfer spaziere, stelle es ihm die Haare zu Berge, sagt er und erzählt eine Anekdote von seinem Einbürgerungsgespräch anno 1982: «Ich wurde gefragt, was ich der Schweiz empfehlen würde, anders zu machen. Ich sagte, die Schweiz müsse mehr Sorge zur Architektur tragen.» Aarau habe das aber im Griff, und das freue ihn sehr.

Essen oder Esoterisches, das würde ihm Türen öffnen

Dass Vurma ausstellt, ist selten. Er frage auch niemanden an, sagt er. Erstens, weil er kein grosses Bedürfnis habe, sich für seine Arbeit auf die Schulter klopfen zu lassen. «Ich habe mich genug bewiesen, ich fotografiere für mich.» Lieber sind ihm Bildbände, aber das ist

ein hartes Pflaster. Verlage winken ab. «Ich fotografiere halt weder Essen noch Esoterisches, das macht es schwierig», sagt er und lacht.

Und zweitens aus praktischen Gründen, «weil ich keine Rahmen kaufen will, die dann in der Garage herumstehen». Das ist jetzt kein Thema: Er stellt für seinen Freund und Nachbarn Daniel Arnold aus, der mit seiner Rahmenmanufaktur von Aarau an die Alte Stockstrasse

in Rombach gezogen ist. «Daniel bat mich, Aarau zu zeigen; quasi als Heimweh-Geste», sagt Vurma. Und das tut er nun. So, wie die meisten Aarau noch nie betrachtet haben.