Aarau Foodtrucks in Aarau: Die neue Qual der Wahl Jahrelang war Ömer der einzige Imbissstandbetreiber am Graben – heute reihen sich hier die Foodtrucks. Ein grosses Ärgernis: die vielen Falschparkierer.

Foodtrucks am Graben in Aarau. Bild: Katja Schlegel

Endlich ist es warm und sonnig. Und so zuverlässig wie sich die Blumenblüten in der Wärme recken, so zuverlässig füllt sich der Graben über Mittag mit Foodtrucks. Das Angebot ist inzwischen beachtlich, von Japan über Griechenland bis Mexiko zieht sich die Palette. Und nun kommt neu Indisches dazu, zubereitet im KIFF-Foodtruck.

«Wir haben schon länger mit dieser Idee geliebäugelt, um den Truck besser auszulasten», sagt Viviane Wagner, Leitung Gastronomie. Schliesslich werde der Foodtruck vor dem KIFF nur an den Wochenenden genutzt, um den Nachtschwärmern mehr als nur ein Eingeklemmtes zu bieten. Doch bisher hatte es an einer Person gefehlt, die das Projekt stemmt.

Nun wurden sogar zwei Personen gefunden, und Aarau kennt sie: «Eddy» Bhuwan Adhikari Wehrli hat lange Zeit die Küche im «Liz&Chrege» geführt. Und Franziska Hämmerli kennt man aus dem «Cookuk» und der «Krone». Gemeinsam werden sie unter dem Patronat des KIFF, aber auf eigene Rechnung den Foodtruck übernehmen.

Der Truck wird ab Dienstag, 6. Juni, jeweils von Dienstag bis Donnerstag zwischen 11 und 14 Uhr am Graben stehen, zumindest vorerst. Der Graben ist nur einer von fünf Plätzen, den die bewilligten Foodtrucks nutzen dürfen. «Aber der einzige mit Strom – und der mit der meisten Laufkundschaft», sagt Wagner. Zwar seien auch die anderen Plätze – Schlossplatz, Kirchplatz, Telliplatz oder das Aareufer Süd – durchaus eine Option. «Aber wir möchten uns erst am Graben eine gewisse Stammkundschaft sichern, bevor wir umziehen.»

Lange gab es nur den legendären Ömer

Die vielen Foodtrucks am Graben sind ein noch recht ungewohntes Bild für Aarau. Lange gab es am Graben nur einen einzigen: den des legendären Ömer Akyüz. Als dieser seinen Wagen Ende 2016 nach gut 30 Jahren aufgab, wurde die Vergabepraxis für Bewilligungen 2017 gelockert. Neu gab es fünf Bewilligungen pro Jahr, verteilt nach dem Prinzip «first come first serve». Die Stadtpolizei führte Wartelisten.

Ömer Akyuz, Besitzer des legendären Imbiss am Aarauer Graben. Bild: AZ-Archiv

Im Herbst 2022 dann teilte die Stadt mit, dass sie künftig doppelt so viele Foodtrucks bewilligen werde, neu also zehn. Weiter wurden die erlaubte Standgrösse auf 5x2 Meter angehoben und die Vergabepraxis überarbeitet. «Heute achten wir bei der Vergabe der Bewilligungen auf ein vielfältiges und regionales Angebot sowie ein stimmiges Erscheinungsbild, die diesbezügliche Prüfung erfolgt durch Aarau Standortförderung», sagt Marc Holliger, Leiter Gewerbepolizei. Ausserdem achte man darauf, dass sich die verschiedenen Anbieter nicht direkt konkurrenzieren. «Es macht keinen Sinn, fünf von zehn Bewilligungen an Glace-Verkäufer abzugeben.»

Ebenfalls seit Herbst ist der Perimeter für den Betrieb mit Graben, Kirchplatz, Schlossplatz, Aareufer Süd und Telliplatz genauer definiert. Auf diesen Plätzen sind die Betreiber frei, ihre Trucks an sieben Tagen die Woche aufzustellen. Nach Lust und Laune, ohne vorgängige Rücksprache oder Reservation. Doch der Favorit ist eindeutig der Graben. Auch hier gilt: Wer zuerst kommt, kann den Platz wählen, die andern schliessen mit genügend Abstand daran an. «Die Nachfrage am Graben ist natürlich am grössten», sagt Holliger. Und die Betreiber kämen gut miteinander zurecht, trotz Konkurrenzsituation.

Aufgestellt werden dürften die Foodtrucks auch auf dem Kirchplatz, Schlossplatz, am Aareufer Süd und auf dem Telliplatz. Die Nachfrage für den Graben ist aber am grössten. Bild: Katja Schlegel

Aktuell sind alle zehn Bewilligungen vergeben: An Gelato Veneta, Wakara (japanisch), Wagabond (Länderküche), Core Mio (Pizza), Ducet Glace, Maniacs (Toasts/Sandwiches), Zervakis Food (griechisch), Churreria Olé (Churros), Pizza Labs und neu das KIFF (indisch). Die Bewilligungen gelten für ein Kalenderjahr, werden aber unterschiedlich genutzt. Wünschenswert sei jeweils die Nutzung für ein ganzes Jahr, sagt Holliger, viele kämen aber nur für einige Monate.

Der Grund liegt auf der Hand: «Der Erfolg eines Foodtrucks ist eben doch auch stark vom Wetter abhängig.» Bezahlen muss der Betreiber eine Monatsgebühr; wie oft er seinen Wagen aufstellt, ist ihm überlassen.

Ärgernis Graben-Falschparker

Ein Ärgernis, nicht nur für die Stadt selbst, sondern vor allem auch für die Foodtruckbetreiber: der vollparkierte Graben. Eine mühsame Angelegenheit, sagt auch Holliger: «Wir kontrollieren und büssen eng, aber die Situation ist vertrackt.» Beim Graben handelt es sich um eine Begegnungszone, es gilt Tempo 20 und ein Parkverbot. Als solche Zone signalisiert, dürfen wiederum keine Parkverbotstafeln aufgestellt werden. Ausserdem darf parkieren, wer eine Bewilligung hat – also beispielsweise Handwerker.

Weil diese Parkbewilligungen aber inzwischen hauptsächlich digital ausgestellt werden, sind sie für andere Autofahrer nicht sichtbar. Und dann kommt es, wie es immer kommt: Parkiert einer da, stehen rasch auch ganz viele andere da. Laut Holliger erhoffe sich die Abteilung Sicherheit eine Verbesserung der Situation mit dem Testbetrieb für neue Sitzgelegenheiten am Graben. Diese werden voraussichtlich Mitte Juli geliefert.