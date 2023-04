Aarau Fiepsen und flattern wie eine Fledermaus – das kostet Überwindung, lohnt sich aber Das Naturama hat in der Dauerausstellung neu einen Raum den Fledermäusen gewidmet. Das Highlight: Virtual-Reality-Brillen, mit denen die Besuchenden selbst zu Fledermäusen werden können.

In der neuen Fledermaus-Ausstellung im Naturama Aargau in Aarau werden die Besuchenden selbst zu Fledermäusen. Bild: PD/Naturama Aargau

Die riesenhafte Heuschrecke ist verschwunden, ebenso die meterhohen Grashalme. Stattdessen baumelt ein winziges Fledermäuschen an einem Nylonfaden von der Decke, kaum zu sehen in dem dunklen Raum. Ganz und gar nicht zu übersehen ist derweil etwas anderes, und zu überhören schon gar nicht: Da steht eine junge Frau, fiepsend und fuchtelnd.

Was die Frau da tut: Sie probiert «Batvision», die neuste Attraktion im Naturama in Aarau, aus. Im eben eingerichteten Fledermausraum in der Dauerausstellung können die Besucherinnen und Besucher mittels Virtual-Reality-Brillen wie eine Fledermaus sehen, fliegen und jagen. Nur wer ordentlich mit den Armen flattert, kommt vom Fleck, und nur wer fiepst oder ruft wie eine Fledermaus, sieht seine Umgebung. Je lauter, desto deutlicher.

Das braucht etwas Überwindung, zugegebenermassen. Aber eindrücklich ist es allemal, insbesondere wenn man erkennt, wie Licht die Sicht einschränkt oder wie lange man durch überbautes Gebiet flattern muss, um eine einzige Mücke zu fressen. Denn das ist die Challenge: fressen. Diesbezüglich fällt die Bilanz nach einem Probeflug mickrig aus. Drei Mücken sind’s geworden. – «Eine echte Fledermaus bräuchte 1000», sagt Jacqueline von Arx, Fachleiterin der Kompetenzgruppe Naturförderung. Hoppla!

Hier kann man Fledermäuse hören

«Wir möchten mit diesem Fledermausraum die Faszination für dieses Tier weitergeben», sagt Jasmin Winkler, Leiterin Museum. «Ein Tier, das mit uns lebt und doch fast unsichtbar bleibt.» Dazu gibt es nicht nur allerlei Informationen über Lebensräume, Fressverhalten oder Aussehen der 16 im Aargau vertretenen Arten (schweizweit gibt es rund 30). Man kann sich die unterschiedlichen Fledermausrufe auch anhören; dazu wurden die Ultraschallrufe in Töne umgewandelt. Auch das ist eine Überraschung: Die Wasserfledermaus knirscht und knarzt, während die Grosse Hufeisennase fiepst wie ein nervöser Vogel. Auf bis zu 100 Einzelrufe pro Sekunde steigert eine Fledermaus die Frequenz, wenn sie ein Insekt fängt.

Anhören kann man sich die Fledermausstimmen auch in echt: Mit einem Bat-Scanner geht es in die Dämmerung, auf Fledermausexkursion. Ein Unterfangen ohne Erfolgsgarantie bei diesem Wetter, es ist kalt für Ende April. Da bleiben viele Tiere lieber in ihren Höhlen und Unterschlupfen und fahren ihre Körpertemperatur gar nicht erst auf Flugtauglichkeit hoch.

Doch im Telliring knarzen die Detektoren und da – hoch oben im Geäst der ältesten drei Bäume – zischt eine Zwergfledermaus durch die Luft. Ganz anders tönt es an der Aare, es trommelt und knirscht in den Geräten. Wasserfledermäuse flitzen dicht über die Wasseroberfläche, oben tun es ihnen die Zwergfledermäuse gleich. «Wenig Betrieb», meint Andres Beck, der als Fledermaus-Experte beim Kanton die Naturama-Mitarbeitenden schult. Doch selbst diese wenigen Fledermäuse zu sehen, ist ein Aufsteller.

Auf Fledermaus-Exkursion im Telliring. Bild: PD/Naturama Aargau

Die Fledermausausstellung ist ab sofort bis Oktober geöffnet, der Flugzeit der einheimischen Fledermäuse. Die Virtual-Reality-Brillen können jeweils sonntags von 10 bis 14 Uhr ausprobiert werden. Infos zur Ausstellung und zu Exkursionen für Gruppen und Schulklassen auf naturama.ch/fledermaus.