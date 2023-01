Aarau Feuerwerk und Knallerei: «Der Stadtrat sieht zurzeit keinen Handlungsbedarf» Die Aarauer Stadtregierung hat einen Vorstoss von Urs Winzenried beantwortet. Und verrät, wie viele Meldungen wegen Feuerwerksverstössen in der Stadt Aarau über die Neujahrstage eingegangen sind.

Der Stadtrat will nun den Ausgang der eidgenössischen Feuerwerks-Initiative abwarten. Sandra Ardizzone

Nein, der Aarauer Stadtrat sieht nach wie vor keinen Handlungsbedarf in puncto Feuerwerk, Knaller, Böller und Hinterlassenschaften derer, die sich rund um den Bundesfeiertag und Neujahr dieser Artikel erfreuen. Das geht aus der Beantwortung einer Anfrage hervor, die Einwohnerrat Urs Winzenried (SVP) Anfang Januar an den Stadtrat gesandt hatte. Er wollte darin vom Stadtrat wissen, ob dieser «die Problematik nach wie vor als nicht gravierend einstuft», oder ob «zwischenzeitlich ein gewisses kritisches Umdenken stattgefunden hat» und der Stadtrat nun bereit sei, der Problematik inskünftig mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dies unter dem Eindruck der vergangenen Silvestertage, an denen insbesondere schon einige Tage vor und nach dem eigentlichen Ereignis kräftig geböllert worden war.

«Der Stadtrat stuft die Problematik, die mit dem Abbrennen von privatem Feuerwerk entsteht, nach wie vor als nicht gravierend ein», schreibt dieser nun. «Auch darum, weil bei der Kantonspolizei Aargau ausserhalb der bewilligten Zeiten lediglich eine Meldung im Zuständigkeitsbereich der Stadtpolizei einging.»

Er habe nicht bewusst auf einen Aufruf zur Rücksichtnahme zur Sensibilisierung verzichtet, schreibt der Stadtrat weiter auf die entsprechende Frage. «Der Stadtrat hat aber Kenntnis davon, dass auch der Aufruf des Gemeinderates in Küttigen keine oder kaum Wirkung gezeigt hat.» Küttigen hatte in den Gemeindenachrichten darum gebeten, auf Feuerwerk mit lauten Knalleffekten zu verzichten.

Stadtrat will Ausgang der Feuerwerks-Initiative abwarten

Weiter schreibt der Stadtrat, er habe über den Jahreswechsel keine feuerwerkspezifischen Kontrollen angeordnet. «Die Stadtpolizei ist aber über den Jahreswechsel stetig unterwegs und schreitet bei Missbrauch konsequent ein.» Es sei aber, wie erwähnt, nur eine Reklamation wegen Feuerwerksaktivitäten ausserhalb der bewilligten Zeit eingegangen, und zwar bei der kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei Aargau. «Trotz unverzüglichen Aufgebots und ebensolchen Einsatzes konnten die Verursacher nicht mehr angetroffen werden.»

Bevor der Stadtrat nun in Erwägung zieht, irgendetwas zu unternehmen, sei es eine von Winzenried geforderte «allgemeinverträgliche und innovative Lösung zu suchen» oder «der Problematik rund um das Abbrennen von privatem Feuerwerk generell mehr Aufmerksamkeit zu schenken», will er den Ausgang der eidgenössischen Initiative abwarten.