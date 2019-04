Tausende kamen am Samstag ans Eröffnungsfest des Aarauer Aeschquartiers. In den Musterwohnungen standen sich die Leute gegenseitig auf den Füssen. Und sehr lange anstehen musste auch, wer eine Zuckerwatte schlecken wollte. Im Aeschbachquartier hat es 167 Wohnungen (135 sind schon vergeben) und den Eventkomplex Aeschbachhalle, in desen Foyer am Samstag die Big Band Aarau spielte.