Aarau «Es sind schon erste Spenden eingegangen»: Dieser neue Secondhandshop will, dass die Dinge lokal zirkulieren Am Rain hat Simone Balmer, bekannt von ihrem früheren Lieferservice «Oma Louise» und als Maienzug-Verpflegungschefin, einen neuen Laden eröffnet.

Simone Balmer hat am Rain mit «TRASH» einen neuen Secondhandshop eröffnet. Nadja Rohner

«One man's trash is another man's treasure», besagt ein englisches Sprichwort: Des einen Abfall ist des anderen Schatz. Nach diesem Motto hat nun die Aarauerin Simone Balmer (39) ihren neuen Secondhandshop «TRASH» am Rain 26 eröffnet. In diesem Ladenlokal befand sich früher eine Hundeboutique.

Simone Balmer ist in Aarau schon gut bekannt. So ist sie unter anderem in der Maienzug-Kommission für den Bereich Verpflegung zuständig. Und sie führte eine Zeit lang ihr Liefer-Unternehmen «Oma Louise», mit dem sie Gemüse von einem Bio-Hof der Region in Aarau auslieferte – ressourcenschonend mit Transportfahrrad. «Als ich in die Altstadt zog, liess sich das aus logistischen Gründen nicht mehr fortführen», sagt Balmer.

Danach suchte die gelernte Verkäuferin einen Job, am liebsten in einer Brocki. Aber sie fand nichts. «Man hat es zwar nicht ausgesprochen, aber dass ich eine Grossfamilie mit fünf Kindern habe, hat die Arbeitgeber offenbar abgeschreckt. Also habe ich beschlossen, mich selber anzustellen.»

Mit ihrem neuen Secondhandshop will sie nun das Lebensgefühl, das sie auch privat pflegt, vermitteln: Dinge nicht einfach fortwerfen, sondern weitergeben, damit sie jemand anderem Freude machen. Sie nimmt in ihrem Laden noch nutzbare Kleider, Schuhe, Taschen, Accessoires, Dekogegenstände und handliche Möbelstücke entgegen.

«Die Idee ist, dass diese Dinge lokal zirkulieren», erklärt Balmer. «Bereits sind die ersten Spenden eingegangen.» Dabei ist der Laden erst seit Samstag offen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag und Freitag 9.30–11.30 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 13–17.30, Samstag 9–16 Uhr. «TRASH» hat zudem ein kleines Schaufenster als Kunstfenster, welches lokalen Kunstschaffenden und Freizeitkünstlerinnen Raum gibt, um ihre Werke auszustellen.