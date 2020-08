Aarau errötet wegen Corona – der Stadtrat gibt trotzdem Geld aus

Die erste grosse Gemeinde präsentiert ihr Budget 2021. Der Aarauer Stadtrat hat bereits in den letzten Wochen angetönt, in welche Richtung es etwa gehen könnte: Er will unbedingt verhindern, dass die wegen Corona leidende Wirtschaft weiter geschwächt wird – und gibt darum Geld aus. In einer Medienmitteilung heisst es: