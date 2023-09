Markt Aarauer Gewerbetreibender Der MAG ist eröffnet: Was Sie dieses Jahr alles erwartet Ab sofort und bis Sonntag läuft im Stadtzentrum der Markt Aarauer Gewerbetreibender. Dieses Jahr nicht nur mit viel Sonnenschein, sondern auch mit Neuerungen.

Altbekannte, aber eben auch neue Gesichter sind am diesjährigen MAG anzutreffen. Bild: Fabio Baranzini

Die grösste Änderung am diesjährigen Markt Aarauer Gewerbetreibender (MAG) dürfte das Wetter sein: Letztes Jahr verregnet, dieses Jahr wohl durchgehend mit Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad. Besser könnte es kaum sein, und das strichen auch alle Redner an der feierlichen Eröffnung am Donnerstagmittag hervor.

Es ist der 82. MAG und der zweite, den Mike Zettel und sein Team von «Kein Ding GmbH» durchführen können – zwei weitere waren coronabedingt ausgefallen. «Ein paar Sachen haben wir optisch erneuert», erklärte er bei der Eröffnung. Es gibt neue Aussteller, das Schlossplatzzelt wurde um fünf Meter erweitert, ganz generell wirkt der Markt optisch aufgeräumter als auch schon. Der Zirkus Mugg ist nicht mehr da, dafür neu die «Showprofis» aus Suhr mit einer Gaukler-Arena. Etwas, so liess Mike Zettel durchblicken, das nicht nur den Kindern, sondern eben auch den Erwachsenen zusagt.

Einen grossen Auftritt – und den ersten am MAG überhaupt – haben die «Stadtwächter» mit ihrem neuen Restaurant «Hopfengarten» am Graben beim Fischlibrunnen. Quasi der Ersatz für den «Schützen», erklärte MAG-Präsident Fabian Koch bei der Eröffnung. Der «Hopfengarten» macht seinem Namen alle Ehre, er ist nämlich mit riesigen Büscheln Biohopfen aus Wolfwil SO geschmückt, den die «Stadtwächter» jeweils für ihre Biersorte «Aareschwumm» verwenden. Das macht nicht nur optisch, sondern auch olfaktorisch etwas her. Das Küchen- und Serviceteam besteht aus vielen Freiwilligen. Ziel sei, genügend zu verdienen für ein grosses Helferfest, verrät Leander Isenring, Geschäftsführer der Brauerei Aarau AG. Natürlich kann man sich durchs ganze «Stadtwächter»-Bierprogramm probieren; «Konrad», «Irma», «Arthur» und «Dagmar» sind bereit. Noch nicht mit dabei ist das IPA «Harald», das in den nächsten Wochen fix ins Sortiment kommt.

Am Samstag ist der Schweizerische Turnverband (STV) am MAG zu Gast: Im Stadtmuseum wird die Sportart «Parkour» zu sehen sein. Das ist eine Art spektakulärer Hindernislauf. Natürlich gehören die altbekannten Elemente wie das «MAG-Bähnli», der Keramikmarkt oder das Weinzelt dazu. Nicht fehlen darf am MAG natürlich das Weinzelt. Besonders weit angereist ist die Familie Güntert aus dem Zentralwallis. Das Weingut Biocave Mark Güntert oberhalb von Sierre wurde von einem ausgewanderten Küttiger gegründet.

40 Bilder 40 Bilder Eröffnung des MAG in Aarau Fabio Baranzini

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker betonte, das MAG-Wochenende gehöre zu den wichtigsten Terminen im Aarauer Jahr. Es sei wichtig und richtig, traditionelle Elemente zu bewahren – etwa das Eniwa-Kochhüsli –, aber eben auch neue Elemente hineinzubringen. Zudem lobte er, dass der Markt jetzt frischer daherkommt: «Die optische Aufwertung des MAG ist auf einem sehr guten Weg.» Und eben, das Wetter sei so perfekt wie schon lange nicht mehr: «Wir sehen einem grossartigen MAG 2023 entgegen.»