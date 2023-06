Aarau Erneuerung der Zivilschutzanlage in Rohr geplant – für über 3 Millionen Franken Die Anlage am Rodungsweg in Aarau Rohr dient als Kommandozentrale für die Region. Aarau selbst würde rund 650’000 Franken daran zahlen, das meiste übernimmt der Bund – ausser das Frauen-WC, das muss die Stadt selbst berappen.

Die Zivilschutzorganisation ZSO Aare Region will ihre Kommandozentrale in Rohr modernisieren. Bild: Daniel Vizentini

Die Zivilschutzanlage am Rodungsweg in Aarau Rohr soll erneuert werden. Sie ist mehr als nur ein Schutzraum, dient als Kommandoposten und Bereitstellungsanlage, von wo aus im Ernstfall die Einsätze koordiniert werden. Diverse Installationen entsprechen aber nicht mehr den gültigen Vorgaben, heisst es aktuell in einer Botschaft des Stadtrats an den Einwohnerrat.

Ersatz nötig haben in der Zivilschutzanlage alle Elektroinstallationen, die Lüftung, sanitäre Einrichtungen und die Küche. Dazu wird es neues Mobiliar geben und die Wände werden neu bemalt. Die Stadt ist federführend bei dieser Sanierung. Der Aarauer Einwohnerrat muss deshalb den gesamten Verpflichtungskredit von über 3,1 Millionen Franken gutheissen, auch wenn die Stadt als Eigentümerin der Anlage nur 535’000 Franken davon übernimmt. Mit 1,86 Millionen zahlt der Bund den grössten Teil, der Kanton 310’000 Franken.

Bund will Frauen-WCs nicht zahlen

Der Bund zahlt grob gesehen das Technische, die Stadt aber die Möblierung sowie den Ersatz der sanitären Anlagen. Die Kosten dafür übernimmt der Bund nicht, da diese theoretisch noch funktionstauglich seien. Sie seien aber über 30-jährig und entsprechen «den Vorschriften in Bezug auf Legionellen und Frauen-WC» nicht, heisst es in den Erläuterungen. Sprich: Der Bund will offenbar keine geschlechtergetrennte, hygienische Toiletten berappen.

Einen finanziellen Beitrag leisten auch die Zivilschutzorganisation ZSO mit 315'000 und das Regionale Führungsorgan RFO mit 80’000 Franken. Wobei: Laut Verteilschlüssel werden diese Kosten je nach Gemeindegrösse aufgeteilt. Neun Ortschaften sind beteiligt: Aarau, Biberstein, Buchs, Erlinsbach AG und SO, Küttigen, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden, mit zusammen rund 70’000 Einwohnenden.

Auf Aarau fallen 31 Prozent der Ausgaben oder insgesamt 122’500 Franken. Zusätzlich zu den 535’000 Franken, die sie als Eigentümerin leistet, kostet die Sanierung die Stadt also 657’500 Franken.