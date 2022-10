Aarau Erneuerbare Wärme und ein Fernwärmenetz für die Aarauer Altstadt? Die Altstadt und und die Vordere Vorstadt sollen Wärme aus erneuerbarer Energie beziehen, fordern mehrere Mitglieder des Einwohnerrats. Laut Stadtrat ist das derzeit eher schwierig.

Blick auf die Altstadt von Aarau, fotografiert mit einer Drohne. Severin Bigler

Erneuerbare Energiequellen sind auch in Aarau nach wie vor ein Thema. So haben bereits Mitte Juni mehrere Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte der Grünen, der SP und der GLP ein Postulat eingereicht, das sich mit der Wärmeversorgung der Altstadt und der Vorderen Vorstadt beschäftigt. Konkret soll der Stadtrat dafür sorgen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sowie auch die Geschäfte der erwähnten Quartiere bald möglichst erneuerbare Wärme beziehen können und entsprechend zeitnah und gut darüber informiert werden. Weiter soll der Stadtrat beim Einwohnerrat, falls notwendig, einen Kredit für die Erstellung eines Fernwärmenetzes beantragen.

Für erneuerbare Wärme fehlt häufig der Platz

In seiner Stellungnahme erklärt der Stadtrat nun, die komplette Umstellung auf Fernwärme sei «aufgrund der komplexen Ausgangslage» nicht realisierbar. Weiter könnten etwa Wärmepumpen meist nicht ohne Beanspruchung des öffentlichen Grundes aufgestellt werden, und auch für Erdsonden fehle häufig der Platz. Bei Pelletfeuerungen sehe es in etwa aus wie beim Öl, sie bräuchten im Gebäude einen Lagerraum und eine Befüllungsstelle, die von einem LKW angefahren werden kann.

Trotzdem will der Stadtrat keine komplette Absage erteilen, innovative Lösungen könnten durchaus Teil der Lösung sein: «Denkbar sind Ansätze wie die Erschliessung als Gebäudeinseln mit internen Anschlüssen zwischen den Gebäuden.» Als Alternative zur Vollerschliessung durch Fernwärme käme eine Kombination aus mit Biogas betriebenen Heizkesseln und Luft-Wasser-Wärmepumpen in Dachaufstellung oder eine Teilerschliessung durch Fernwärme im Randbereich in Betracht, ebenso die Umstellung auf erneuerbare Gase, wie sie in Bälde in der neuen Biogasanlage in der Telli hergestellt werden sollen.