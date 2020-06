Aarau erhält eine «goldene Schuhbürste» für Fussgänger-Wege – hat aber auch Verbesserungspotenzial

Sechzehn grosse Städte in der Schweiz wurden auf ihre Infrastruktur, Planungspraxis und die Zufriedenheit der Bevölkerung im Bereich Fussverkehr untersucht. Aarau hat demnach die beste Infrastruktur für Fussgänger. Das geht aus der Studie «Gehsund – Städtevergleich Fussverkehr» des Vereins «UmverkehR» und der Hochschule für Technik Rapperswil hervor.

Gute Infrastruktur für den Fussverkehr bedeutet, dass die Voraussetzungen für eine sichere und angenehme Bewegung gegeben sind. Wenn das der Fall ist, werden auch vermehrt Wege zu Fuss zurückgelegt. Vier Kriterien der Infrastruktur wurden in der Studie untersucht:

Strecken: Alle Trottoirs oder Gehwege an Haupt- und Quartierstrassen, Treppenwege und Mischverkehr (etwa Wege mit Fussgängern und Velofahrern)

Alle Trottoirs oder Gehwege an Haupt- und Quartierstrassen, Treppenwege und Mischverkehr (etwa Wege mit Fussgängern und Velofahrern) Querungen: Dazu zählen Fussgängerstreifen, Lichtsignalanlagen und Unter- oder Überführungen.

Dazu zählen Fussgängerstreifen, Lichtsignalanlagen und Unter- oder Überführungen. Haltestellen

Plätze und Begegnungszonen

Dafür wurde der Stadt nun symbolisch die «goldene Schuhbürste» verliehen, wie vier weiteren Schweizer Städten. Diese symbolisiere, so die Studie, dass Aarau zwar gut abgeschnitten habe, aber dennoch weiterhin an der Fussgängerfreundlichkeit polieren müsse, um zu brillieren.

Aaraus Stärken und Schwächen

Konkret wurden in der Stadt 43 Strecken, 28 Querungen, 11 Haltestellen und 8 Plätze bewertet. Mit 66 Prozent erzielte Aarau dort das beste Ergebnis aller untersuchten Städte. Der Durchschnitt lag bei 63 Prozent.

Überdurchschnittliche Qualität weist Aarau laut Studie bei den Trottoirs an Hauptstrassen auf. Sie seien meist durchgehend, mit guten Belägen und Konflikte mit Autos oder Velos seien selten. Die Querungen lägen meist gut im Netz, wären immer mit Vortritt versehen und wiesen einen guten Zustand auf. Die Grünzeiten an Lichtsignalanlagen seien ausreichend. An Haltestellen fielen Wartehäuser, ebene Oberflächen und angemessen grosse Warteräume positiv auf. Aaraus Plätze konnten mit geringer Verkehrsbelastung und einer vielerorts guten Belagswahl ohne Stolperfallen punkten.

Schwächen und Handlungsbedarf zeigt die Studie dagegen bei den Mischverkehrsstrecken oder Trottoirs in Quartierstrassen auf. Querungen von Seitenstrassen seien häufig ohne Vortritt. Sogenannte «Bettelampeln», die erst auf Anforderung grünes Licht geben, wiesen zu lange Wartezeiten auf. Bei Querungen ohne Ampel fehlten zudem häufig Bordsteinabsenkungen. Auch an Haltestellen bräuchte es noch häufiger niveaugleiche Einstiege in die Fahrzeuge und bessere Wegführung für Sehbehinderte.