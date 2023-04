Aarau Eniwa macht weniger Gewinn, ist aber «sehr zufrieden» – Verdruss bringen die Einsprachen Die Energieversorgerin verzeichnet in ihrem Jahresbericht 20 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr. Die Stromproduktion des Aarekraftwerks ging noch einmal deutlich zurück.

Das Aarekraftwerk lieferte erneut weniger Strom. Katja Schlegel

Schon im Jahr 2021 produzierte die Eniwa AG aufgrund des trockenen Wetters und tiefer Wasserpegel mit ihrem Aarekraftwerk weniger Strom als in den Jahren zuvor (90 Gigawattstunden, GWh). Und 2022 waren es sogar nur noch 87. Das sei deutlich weniger als im langjährigen Mittel (102 GWh), teilt die Eniwa in ihrer Publikation des Jahresergebnisses mit.

«Aufgrund des milden Winters und der allgemeinen Energiesparmassnahmen wurde deutlich weniger Energie über die Verteilnetze von Eniwa geliefert als noch im Vorjahr», heisst es weiter – wobei die 1090 GWh im Jahr 2021 eine Rekordmenge gewesen waren. 2022 blieb es bei 792 Gigawattstunden. Dabei führt Eniwa 6 Prozent der Absatzreduktion aufs Energiesparen zurück, weitere 20 Prozent des Gasabsatzes auf das warme Winterwetter. Bei der Fernkälte war die Nachfrage hingegen grösser als im Vorjahr.

«Aufgrund der geopolitischen Situation und hoher Preise für Gas verzeichnete Eniwa eine stark erhöhte Nachfrage nach ökologischer Fernwärme», teilt das Unternehmen mit. Mit den leistungsfähigen Wärmenetzen in Aarau und Buchs und dem geplanten Weiterausbau bis Entfelden sei Eniwa «bestens aufgestellt, um die energiepolitischen Herausforderungen zu meistern».

Digitale Dienstleistungen immer wichtiger

Erfreulich entwickelte sich laut Eniwa das Umsatzwachstum im netznahen Dienstleistungsgeschäft, das mittlerweile rund 10 Prozent des Gesamtumsatzes von Produktion und Netze ausmacht. Und: «Digitale Dienstleistungen und Infrastrukturen wie Rechenzentren und Glasfaserkabel seien für Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt so wichtig, dass sie neben Wasser, Gas, Strom und Wärme/Kälte als fünfte Versorgungsaktivität bei Eniwa geführt würden.

Mit dem Ausbau des FTTH-Glasfasernetzes und weiterer digitaler Dienstleistungen (Datacenter, Internet, Cloud) konnte Eniwa in diesem Geschäftsbereich erneut ein Wachstum erzielen. Wenig überraschend hatte die Elektroabteilung 2022 alle Hände voll zu tun, um die deutlich gesteigerte Nachfrage nach Photovoltaikanlagen, Ladeinfrastruktur und Anschlüsse für Wärmepumpen zu bewältigen.

Der Umsatz der Eniwa AG stieg «vor allem wegen stark gestiegener Preise an den Energiemärkten» auf 196,4 Mio. Franken, das sind über 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Das operative Ergebnis betrug 14,4 Mio. Franken (2021: 12,9 Mio.); der Reingewinn allerdings nur 8,1 Mio. – also deutlich weniger als in den drei Vorjahren und halb so viel wie 2021. Die Eniwa begründet dies mit den Unsicherheiten an den Finanzmärkten.

«Alles in allem kann das Unternehmen vor dem Hintergrund der vielen Turbulenzen an den Energiemärkten mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein», heisst es in der Mitteilung. Das in den letzten Jahren stetig wachsende Eigenkapital lag Ende 2022 bei 386,8 Mio. Franken.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Dividende von 13.50 Franken pro Aktie. Letztes Jahr waren es 20 Franken. Hauptaktionärin ist die Stadt Aarau.

Per Ende Jahr hatte Eniwa 378 Mitarbeitende auf 360 Vollzeitstellen, davon 49 Lernende und ein Frauenanteil von 16 Prozent. Der Verwaltungsrat wurde mit insgesamt rund 236’000 Franken entschädigt, CEO Hans-Kaspar Scherrer mit 320’000 Franken (inklusive Bonus). Beides liegt leicht unter dem Vorjahr.

Vorausblickend schreibt Eniwa, die «enormen Preisanstiege an den Strom- und Gasmärkten» hätten sich wieder auf tieferem Niveau stabilisiert, «allerdings immer noch deutlich über dem Niveau vor der Krise». Im Gasbereich gehe man von einer Entspannung ab 2024 aus.

Beim Strom könnten Mehrkosten in der Beschaffung nur mit Verzögerung an die Endverbraucher weitergegeben werden, was wiederum heisst, dass die Kunden erst in ein bis zwei Jahren wieder mit deutlich tieferen Stromkosten rechnen können. «Zusätzlich werden die Kosten zur Sicherstellung der Energieversorgung bei Mangellagen (Reservekraftwerk Birr, Wasserkraft- und Gasreserve) an die Endkunden weiterverrechnet.»

Ausgebaut werden 2023 Fernwärme und Biogasproduktion (eine neue Anlage ist in Aarau im Bau). Im Energie- und Elektrodienstleistungsgeschäft sowie im Digitalbereich geht die Eniwa für die nächsten Jahre von einem Wachstum aus.

Seitenhieb an die Einsprecher

Zu einem Ausblick gehört die Frage, wann das neue Unterwerk an der Erlinsbacherstrasse gebaut wird. Das ist notwendig, damit die Eniwa später das neue Aarekraftwerk erstellen kann. Die beiden «wichtigen Projekte» würden «weiterhin von einer privaten Sammeleinsprache blockiert», so die Eniwa. «Die Verzögerungen durch die Einsprache verhindern den Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion, welche in Zukunft für die Versorgungssicherheit immer mehr an Bedeutung gewinnen wird.»

Das Unterwerk «hängt» aktuell beim Bundesamt für Energie, wobei dessen Entscheid noch ans Bundesverwaltungs- und das Bundesgericht weitergezogen werden kann. Eine Inbetriebnahme des Unterwerks ist frühestens 2026 realistisch, beim neuen Wasserkraftwerk wird es mindestens 2029.