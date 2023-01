Aarau Endlich konnte das neue Jahr «Voll Rohr» gefeiert werden 13 Jahre nach der Fusion stellte Aarau am Neujahrsempfang den Stadtteil Rohr in den Fokus.

Auf mehreren Rundgängen, hier mit Paul Lüthy, konnten die Besucherinnen und Besucher den Stadtteil Rohr entdecken. Nadja Rohner/AZ

«Packen Sie sich warm ein und begeben Sie sich auf Entdeckungstour», stand im Programm zum Aarauer Neujahrsempfang. Nun, einzupacken brauchte man sich bei fast 15,5 Grad zwar nicht, dafür gab es umso mehr zu entdecken. Denn Rohr, der vor genau 13 Jahren einfusionierte Stadtteil, stand dieses Mal im Fokus – deshalb das Motto «Voll Rohr». Um das Gebiet dem Rest der Stadt näherzubringen, hatte die Neujahrskommission unter Stadträtin Angelica Cavegn Leitner ein Nachmittagsprogramm vor Ort zusammengestellt – schon zum dritten Mal. Denn Corona hatte die Durchführung zweimal verhindert. «Der wohl aufwendigste Aarauer Neujahrsanlass aller Zeiten», kommentierte das Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker.

Der Feuerwehrverein zeigte alte Feuerwehrutensilien. Nadja Rohner/AZ

Der Feuerwehrverein zeigte im Rohrer Magazin alte und uralte Feuerwehrutensilien, darunter eine Handdruckspritze aus dem 19. Jahrhundert, für deren Bedienung zwei Dutzend Mann nötig waren. In den beiden Sporthallen gab’s Bewegungsprogramm für die Kleinen, derweil die Grossen draussen anstossen und der Musikgesellschaft lauschen konnten. Grossen Anklang fanden zwei verschiedene Führungen, einmal in die «Giessen» und einmal durchs Dorf.

Rundgang mit Paul Lüthy. Nadja Rohner

Der ehemalige Lehrer Paul Lüthy führte seine Gruppe «zurück in die Zeit, in der Rohr wirklich noch ein kleines Dörfli war» (heute hat der Stadtteil 4000 Einwohnende). Er erklärte, warum die reformierte Kirche keinen Güggel, sondern ein Kreuz auf dem Turm hat («Der Architekt fand, es sehe sonst aus wie ein Hühnerstall»), zeigte, wo das älteste Haus von ganz Rohr steht (mit Türsturz aus 1579) und weshalb sich der Dorflehrer einst bitterlich beklagt hat (er war für 105 Schüler zuständig). Rohr, durch die Suhre und starkbefahrene Strassen vom Rest der Stadt getrennt, zelebriert mitunter seinen vermeintlichen Status des vernachlässigten Stiefkindes. Auch Paul Lüthy konnte sich den einen oder anderen Seitenhieb auf die Stadt nicht verkneifen, aber er tat es mit Augenzwinkern – man ist am Ende froh um die Fusion, trotz kleiner Nörgeleien.

Abends wurde im Kultur- und Kongresshaus gefeiert (die Alte Reithalle stand leider nicht zur Verfügung). Stadtpräsident Hilfiker blickte in seiner Neujahrsrede auf 2022 zurück: «Besonders eindrücklich ist bis heute die grosse Solidarität unserer Bevölkerung», betonte er bezüglich des Ukraine-Kriegs. «Zwei Drittel aller Flüchtlinge, die hier in Aarau eingetroffen sind, werden von Privatpersonen untergebracht und betreut. Ein grossartiges Zeichen.» Aufs angebrochene Jahr schauend, sagte Hilfiker: «Gespannt sind wir auf die Entwicklung der Zusammenarbeit mit dem Kanton: nicht nur beim Oberstufenzentrum, sondern auch beim geplanten Integrationszentrum, beim seit langem anstehenden Entscheid zur Vorderen Vorstadt oder bei den Entscheiden zur Zukunft unseres wichtigsten lokalen Arbeitgebers, des Kantonsspitals Aarau.»

