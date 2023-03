Aarau Ende März startet der Umbau der WSB-Haltestelle Binzenhof – das hat Einfluss auf den Verkehr Weil die Entfelderstrasse gleich neben dem Bauplatz liegt und ausserdem eine neue Fussgängerquerung erhält, muss bis September mit Einschränkungen gerechnet werden.

Die Haltestelle Binzenhof wird umgebaut. Gleich daneben liegt die Entfelderstrasse. Bild: zvg

Autofahrende, die aus südlicher Richtung in die Stadt wollen, werden in den nächsten Monaten wohl Geduld brauchen: Am 20. März startet die Sanierung der WSB-Haltestelle Binzenhof. Diese befindet sich direkt neben der Entfelderstrasse, der südlichen Haupteinfallsachse der Stadt. «Die Haltstelle der Wynental- und Suhrentalbahn wird bis Mitte September 2023 modernisiert und an die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes angepasst», teilt die Bahnbetreiberin Aargau Verkehr mit. Gleichzeitig wird die Haltestelle so verlängert, dass sie für die 120 Meter langen Züge passt.

«Der bisher über die Kantonsstrasse führende Zugang für Fussgängerinnen und Fussgänger wird aufgehoben», so Aargau Verkehr. «Dafür entsteht stadteinwärts eine neue Fussgängerquerung mit einer Fussgängerschutzinsel und einem neuen, durch Barrieren geschützten Bahnübergang.»

Für die Auto- und Lastwagenfahrer stehen grundsätzlich beide Spuren der sehr stark befahrenen Strasse zur Verfügung, sie werden aber verengt. Im September wird der Verkehr an zwei Tagen nur einspurig geführt, damit der Deckbelag eingebaut werden kann. Teilweise ist ein Verkehrsdienst respektive eine Ampelanlage im Einsatz. Die Ausfahrt Heinerich-Wirri-Strasse ist geschlossen. «Gehwege werden mit entsprechender Signalisation umgeleitet», schreibt Aargau Verkehr. «Alle Beteiligten sind darum bemüht, den Verkehr möglichst störungsfrei aufrechtzuerhalten. Es ist aufgrund der Bauarbeiten dennoch mit Behinderungen und Zeitverlusten zu rechnen.»

Für die notwendigen Gleisbauarbeiten wird der Bahnbetrieb der Wynental- und Suhrentalbahn in den Sommerferien 2023 im Suhrental an vier Wochenenden eingestellt (14.–16.7.; 21.–23.7.; 28.–30.7.; 4.–6.8.; jeweils ab 21 Uhr am Freitagabend). Reisende werden zwischen Aarau und Schöftland mit Ersatzbussen befördert.