Aarau Empörung hüben wie drüben: Nun hat der «Vorabend»-Streit definitiv die Politik erreicht Die SVP protestiert «mit Nachdruck» gegen den Stadtratsentscheid und die SP findet es «Polemik höchster Güte», wie die FDP mit ihrer Stadträtin umgeht.

Exklusiv für Abonnenten

07. März 2022, Aarau: Im Grossratssaal Aarau tagt der Einwohnerrat erstmals wieder in normaler Sitzordnung und ohne Maske. Valentin Hehli

Als am Donnerstagnachmittag die Aarauer Altstadtwirtinnen und -wirte in der «Spagi» zusammenkamen und letztlich beschlossen, die Causa «Maienzug-Vorabend» selber in die Hand zu nehmen, sass mit im Saal auch SVP-Einwohnerrätin Susanne Heuberger. Einige Stunden später versandte die Fraktionschefin eine Medienmitteilung: Die SVP Aarau protestiere «mit Nachdruck» gegen den Entscheid, dem Verein Maienzug-Vorabend wegen Nichterfüllens der Mehrwegbecherpflicht die Bewilligung zu verwehren. «Der Maienzugvorabend darf nicht linken Ideologien und Bürokratismus zum Opfer fallen.»

Der Verein hatte zwar Mehrwegbecher vorgesehen, aber ohne Depot, was aus Sicht des Stadtrats so nicht funktioniert. Die SVP ist inhaltlich anderer Ansicht. Die Partei kritisiert ausserdem, dass der Stadtrat nun versuche, die Schuld dem Einwohnerrat zuzuschieben, weil dieser die Mehrwegbecherpflicht eingeführt habe. Das stimme zwar, die SVP habe jedoch erwartet, dass das Reglement mit dem nötigen Augenmass angewandt werde.

Susanne Heuberger, Fraktionspräsidentin SVP Aarau. Zvg

«Einmal mehr zeigt sich, dass der linke Stadtrat nicht in der Lage ist, Augenmass und Pragmatismus an den Tag zu legen», schreibt die SVP. Es sei ein offenes Geheimnis, dass der Stadtrat den «Vorabend» am liebsten abschaffen würde. «Wenn der Stadtrat nun gerade einmal 22 Tage vor dem Traditionsanlass die Bewilligung des beliebten vorabendlichen Festes verweigert, so kann dies nur ein Versuch sein, den Maienzugvorabend zu sabotieren. Dies befremdet die SVP zutiefst.»

«Das ist Polemik höchster Güte.»

Befremdet ist auch die SP, beziehungsweise deren Fraktionspräsident Nicola Müller. Eigentlich wollte er zum Vorabend-Debakel nichts sagen. Schuldzuweisungen bringen nichts, findet er, man müsse jetzt nach vorne schauen. Aber dann kritisierte die FDP am Donnerstag in einer Medienmitteilung SP-Stadträtin Silvia Dell’Aquila, die für den Maienzug und fürs Ressort Sicherheit zuständig ist.

Das, so findet Müller, sei Polemik höchster Güte. «Es geht nicht an, eine Stadträtin vorzuführen, die erstens mit der Erstellung des umzusetzenden Reglements überhaupt nichts zu tun hatte und zweitens auch jetzt nicht allein für die Umsetzung verantwortlich ist – es war ein Kollegialentscheid des Stadtrats.»

Nicola Müller, Fraktionschef SP Aarau. Valentin Hehli / AAR

Insbesondere stört den SP-Fraktionschef, der gerade eine Doktorarbeit in Rechtswissenschaften verfasst hat, dass die FDP vom Stadtrat ein Rückkommen auf seinen Entscheid und dann eine Auslegung der Rechtsgrundlage zugunsten des Vereins Maienzug-Vorabend fordert. Das sei, sagt Müller, quasi eine Aufforderung zum Rechtsbruch.

Er betont: «Die Motion, die der Mehrwegbecherpflicht zugrunde liegt, wurde mit nur drei Gegenstimmen vom Einwohnerrat überwiesen. Und das Reglement, das uns die damals zuständige FDP-Stadträtin Suzanne Marclay-Merz 2020 vorlegte – ein gutes Reglement übrigens – wurde einstimmig gutgeheissen.»

Eine Verschärfung des Reglements, per Abänderungsantrag von der CVP (heute «Die Mitte») eingebracht und von der SVP einstimmig unterstützt, wurde damals knapp angenommen. Der Antrag sah vor, Ausnahmen von der Mehrwegbecherpflicht nur für nicht-wiederkehrende Anlässe möglich zu machen. Was also den Vorabend, den Maienzug, den Bachfischet, den Rüeblimärt, das «Musig i de Altstadt» oder auch den MAG ausschliesst.

Nicola Müller warnte bereits in der damaligen Einwohnerratssitzung, dass eine unbedachte Änderung des Reglementsentwurfs «ungeahnte Konsequenzen» nach sich ziehen könne. Es sei also nicht akzeptabel, so Müller heute, dass FDP und SVP nun die Verantwortung an eine angebliche linke Dominanz abschöben.