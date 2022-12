Aarau Eklat um den Rüeblimärt 2022: Zuerst abgesagt, dann doch wieder anberaumt – was ist da los? Nach zwei coronabedingten Ausfällen hätte der beliebte Markt, der Tausende von Besucherinnen und Besuchern nach Aarau bringt, am 2. November stattfinden sollen. Ob das nun aber so kommt oder nicht, ist aktuell unklar – die Ereignisse haben sich in den letzten Tagen überschlagen.

Erst das Debakel um den Maienzug-Vorabend und nun dies: Der Verein Aargauer Rüeblimärt hat in einem Schreiben an seine Mitglieder sowie an der Generalversammlung vergangenen Freitag überraschend die Absage des Rüeblimärts 2022 verkündet. Der Anlass, der jedes Jahr Tausende Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland nach Aarau bringt, wäre für den 2. November anberaumt gewesen. «Durch Veränderungen an unserem gewohnten Standort und zusätzliche Auflagen ist es leider nicht möglich, den Aargauer Rüeblimärt durchzuführen», heisst es Anfang Woche im Schreiben an die Mitglieder.

Auf Anfrage der AZ erklärt Vereinspräsident Walter Käser, es gehe unter anderem um Fluchtwege und Rettungsgassen, die neuerdings anders sein müssten als bei der letzten Durchführung 2019 (2020 und 2021 fielen coronabedingt aus). Auch seien am Graben neue Kandelaber montiert worden, die ein anderes Aufstellen der Stände nötig machen würden. Thema sei auch die Mehrweggeschirrpflicht, die die Stadt für grössere Anlässe eingeführt hat. «Dabei hat es am Rüeblimärt keine Beiz», sagt er, betont aber, dass die Mehrweggeschirrpflicht nicht der Hauptgrund für die Absage gewesen sei. Es sei vielmehr die Summe der Auflagen. «Wir hätten sehr viel Lust, einen Rüeblimärt zu machen, aber zu Bedingungen, die wir erfüllen können. Wir heissen Rüeblimärt, nicht Rüeblireglement.»

Im Schreiben, das der Verein verschickt hat, heisst es ausserdem, man werde den Markt «2023 sicher wieder durchführen» und sei bereits an der Planung. Zur Diskussion standen offenbar Alternativstandorte, darunter die Aeschbachhalle. Auf jeden Fall wird im Brief der Wille zum Ausdruck gebracht, nach der Absage für 2022 nicht völlig aufzuhören. Riesig war deshalb die Konsternation bei Walter Käser, als er am Dienstagabend durch die AZ erfuhr, was die Stadtverwaltung – ebenfalls sehr überraschend – wenige Stunden zuvor per Medienmitteilung verkündet hatte: Der Rüeblimärt soll 2022 doch noch stattfinden, aber mit anderen Organisatoren.

Es hat sich offenbar über das Wochenende eine «neue IG Aarauer Rüeblimärt» gefunden, die – unterstützt von Aarau Standortförderung – eine Durchführung des Anlasses ermöglichen will. Eine der treibenden Kräfte dahinter war offenbar Danièle Turkier, Geschäftsführerin von Aarau Standortförderung, ebenso Bäckerunternehmer Marc Jaisli. Der IG gehört auch Ruedi Käser, Präsident des Vereins Aarauer Wochenmarkt, an. Genaueres konnte von Seiten der IG gestern noch nicht gesagt werden. Die im Stadtrat für die Märkte zuständige Silvia Dell'Aquila betonte auf Anfrage, sie sei erfreut, dass «einer der grössten und wichtigsten Traditionsanlässe in Aarau» weiterhin stattfinden könne.

Das Hü und Hott um den Rüeblimärt lässt sich also in etwa so zusammenfassen: Frust auf Seiten des Vereins Aargauer Rüeblimärt, der den Anlass seit Jahrzehnten durchführte (über die genaue Zeitdauer gehen die Angaben zwischen dem Verein und der Stadt auseinander). Und Entschlossenheit auf Seiten der IG und Aarau Standortförderung, den beliebten Rüeblimärt 2022 doch noch auf die Beine stellen zu können.