Aarau Eklat: Stadtrat bewilligt Maienzug-Vorabend nicht Man hatte in den letzten Tagen in Aarau schon gemunkelt, es gebe Probleme mit der Bewilligung des Maienzug-Vorabends. Nun teilt die Stadt mit: Der Stadtrat könne das Gesuch des Vereins Maienzug Vorabend nicht bewilligen.

Dieses Bild dürfte es 2022 nicht geben. Fabio Baranzini

«Der diesjährige Maienzug Vorabend wird nicht vom Verein Maienzug Vorabend organisiert.» – Das teilt die Stadt am Mittwoch mit. «Das eingereichte Konzept des Vereins Maienzug Vorabend hat die Mehrwegbecher- und Depotflaschenpflicht gemäss Reglement über die Nutzung des öffentlichen Grunds nicht umgesetzt», schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung vom Mittwoch. «Die Stadt konnte das Gesuch des Vereins in der eingereichten Form nicht bewilligen und eröffnete heute den Entscheid.»

Was heisst das nun? «Für Gastronomiebetriebe gelten am Maienzug Vorabend die aktuellen Rahmenbedingungen», so die Stadt. Also alles wie an einem normalen Donnerstagabend. Ausser: «Die generelle Verlängerung bis 2 Uhr gilt bereits seit 1998 unverändert.»

Restaurants, Bars oder Cafés können laut Stadt bei Bedarf ein Gesuch für zusätzliche Nutzungen (Bühnen etc.) stellen. «Auch der Verkauf über die Gasse und das Aufstellen von zusätzlichen Aussenständen bedarf einer ergänzenden Bewilligung», heisst es in der Mitteilung. «Die Stadt geht in den nächsten Tagen auf die Gastronomiebetriebe zu und klärt offene Fragen rund um den Maienzug Vorabend.»

Update folgt...