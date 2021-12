Aarau Einwohnerrat spricht 5,43 Mio. Franken fürs Klima In den nächsten vier Jahren soll Aarau im Bereich Klimaschutz einen grossen Schritt weiterkommen. Das kostet. Entsprechend wird das Budget 2022 überschritten. Für die Vorlage erhielt der Stadtrat jedoch viel Lob.

Der Einwohnerrat Aarau an der letzten Sitzung in der Legislatur 2018/21 Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Der letzte demokratische Akt vor dem Jahresende konnte am Montagabend trotz Corona stattfinden – mit Maskenpflicht und mit dem Wissen, dass «sämtliche Mitglieder des Stadtrats und die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung geimpft und teilweise bereits geboostert sind», wie das Ratsbüro den Aarauer Einwohnerratsmitgliedern am Nachmittag mitteilte. Das Parlament gab noch einmal viel Geld aus: 5,42 Millionen Franken fliessen in den nächsten vier Jahren in den Klimaschutz. Es handelt sich hierbei um den «städtischen Energie- und Klimakredit II», kurz «SEK II», der als Rahmenkredit über die nächsten vier Jahre (2022-2025) ausgeschöpft werden soll.

Rückblick: 2017 hatte der Stadtrat den Vorgänger, den «SEK I» beantragt: 600 000 Franken für die Jahre 2017 bis 2022. Der Mehrheit des Ein-wohnerrats war das nicht annähernd genug, sie erhöhte auf 2,13 Mio. Franken. Der Kredit stand für Fördergelder (total 1 Mio.) und die Umsetzung von anderen Massnahmen (jährlich 22600 Franken) zur Verfügung. Fördergelder konnten Private und Firmen beantragen; etwa für Heizungsersatz, Solaranlagen, energieeffiziente Haushaltsgeräte oder Elektromobilität. «Es sind am meisten Fördergelder in die Bereiche Solaranlagen und in Massnahmen an der Gebäudehülle geflossen», so der Stadtrat. Die Massnahmengelder flossen unter anderem in die Erar-beitung einer Netto-Null-Klima-strategie (Ziel bis 2050), einer Mobilitätsstrategie oder in die Anschubfinanzierung Busversuchsbetrieb Abendverbindungen Telli-Rohr.

Die Gelder sind nun, ein Jahr vor Ablauf der Rahmenfrist, grössenteils aufgebraucht oder fix eingeplant. Deshalb beantragte der Stadtrat gestern Abend den Folgekredit von 5,42 Mio. Franken. Davon 3,95 Mio. für das Förderprogramm, 1,1 Mio. für Klimastrategiemassnahmen und 0,37 Mio. Franken für zusätzliche personelle Ressourcen. Der Kredit führt zu einer Überschreitung des Budgets 2022 im Umfang von 1,735 Mio Franken. Die städtische Klimapolitik gehe zwar in die richtige Richtung, es sei aber noch viel zu tun. Und nachdem die Aarauer die eidgenössischen Klima-Vorlagen im Juni mit Zweidrittelsmehrheit angenommen hätten, «erwarten sie zu Recht ein verstärktes Engagement der Stadt», so Vizestadtpräsident Werner Schib.

Er bekam für die Vorlage viel Lob. «Dieses Mal müssen wir den Stadtrat nicht zu mehr Klimaschutz prügeln», so Alexander Umbricht (GLP). Das Vorgehen des Stadtrats sei «nicht einfach nett und nicht zu viel – es ist zwingend». Denn: «Trotz aller Anstrengungen heizen wir in Aarau das Klima zu fest auf.» Die SVP lehnte den Kredit ab: «Wir stehen hinter dem Klimaschutz, aber momentan nicht in diesem Ausmass und zu diesen Kosten», so Urs Winzenried. Andrea Dörig (SP) hingegen sagte: «Wir finden es gut, die Ziele mit Subventionen erreichen zu wollen – der Stadtrat hätte auch die härtere Gangart der Verbote wählen können.»

Die FDP stellte den Abänderungsantrag, mehr Fördergeld und weniger Massnahmengeld zu sprechen: Es sei viel zielführender, fossilfreie Heizungen zu fördern als Hochglanz-Infobroschüren zu drucken, sagte Matthias Zinniker: «Wer nachhaltig heizen will, soll sich das auch leisten können.» Lukas Häusermann (Die Mitte) betonte, dass man nicht das Eine gegen das Andere ausspielen soll: Denn oftmals scheiterten Projekt an Einsprachen oder an falsch gesetzten Prioritäten, deshalb mache es Sinn, Geld auszugeben, um die Leute zu informieren. Der Abänderungsantrag wurde mit 19 Ja zu 28 Nein abgelehnt. Dem Kredit stimmte der Rat mit 35 zu 11 zu.

Behördenreferendum: Antrag wurde abgelehnt

Der Kredit liegt knapp unter der Hürde für ein obligatorisches Referendum (6 Mio. Franken). Die SVP witterte Absicht und beantragte ein Behördenreferendum. «Ich staune, mit welcher Nonchalance man hier von linker Seite eine Budgetüberschreitung im Voraus hinnimmt, nachdem das Volk erst vor drei Wochen über das Budget abgestimmt hat.» Matthias Zinniker, dessen Fraktion den Antrag unterstützte, argumentierte, so eine Volksabstimmung sei doch die beste und vergleichsweise günstige Werbung für die städtischen Klimaschutzmassnahmen. Der Antrag scheiterte mit 18 Ja zu 28 Nein.

Stellenetat soll gleich nochmals erhöht werden

