Aarau Einwohnerrat: «Barrierefreie Kommunikation» erhält nur ein knappes Ja Vier SP-Einwohnerräte fordern vom Stadtrat, Informationen für Menschen mit Behinderungen leichter verständlich zu machen. Dies stiess nicht überall auf Zustimmung und am Ende wurde es eng.

Fachchinesisch oder Beamtendeutsch: Sprache ist nicht immer einfach - sollte es aber sein, finden die die Einwohneräte der SP. Pixabay

Menschen mit kognitiven Einschränkungen, Behinderungen oder fremdsprachlichem Hintergrund haben es schwer, gewisse Texte zu verstehen. Wichtige Informationen der Stadtverwaltung erfahren sie so oft nicht. Damit diese Menschen nicht mehr aussen vor bleiben, verlangten vier SP-Einwohnerräte, der Stadtrat solle sich bei gewissen Themen für «barrierefreie Kommunikation in leicht verständlicher Sprache» einsetzen. «Es geht um Inklusion», stellte Mitinitiant Laszlo Etesi (SP) an der Ratssitzung klar. Der Stadtrat solle als Pilotversuch der Bedarfslage dafür nachgehen. Mit der baldigen Neulancierung der Website der Stadt sei der Zeitpunkt zudem ideal, vereinfachte Kommunikation auszuprobieren.

Was auf den ersten Blick einleuchtend klingt, sah der Stadtrat aber als Mehraufwand, der nicht unbedingt zielführend ist. Natürlich sei es auch ein Anliegen des Stadtrats, verständlich und zielgruppenorientiert zu kommunizieren, sagte Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. Doch stark vereinfachte Sprache berge immer auch das Risiko von unvollständigen Informationen und somit Missverständnissen. «Ich bitte Sie, hier nicht wieder einen Apparat zu lancieren.»

Ähnlich sah es Einwohnerrat Fabio Mazzara (Pro Aarau): Punktuell eingesetzt, mache vereinfachte Sprache Sinn. Diese aber grundsätzlich überall zu bevorzugen eher nicht. Fabienne Luder (Grüne) hob in ihrem Votum die Bedeutung der Barrierefreiheit für die Selbstbestimmung der Menschen mit Einschränkungen hervor.

Mit 23 Ja, 20 Nein und 4 Enthaltungen wurde das Postulat knapp überwiesen. Da half auch die ablehnende Haltung von Ratsmitglied Simon Burger (SVP) nicht, der sagte, es liege in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen, sich Hilfe zu holen, wenn er etwas nicht versteht. «Barrierefreie Kommunikation» hatte die SVP aber zuletzt selbst gefordert: Ende September verlangte SVP-Einwohnerrat Christoph Müller in einem Postulat, Informationen zu städtischen Geldbeiträgen, etwa fürs Kiff, sollten inflationsbereinigt kommuniziert werden.