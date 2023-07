Aarau Einwohnerrätin will sicherstellen, dass nur erneuerbares Gas verwendet wird Hannah Wey (Grüne) wollte wissen, inwiefern die Stadt Aarau via Eniwa auf die Tätigkeiten des Gasverbunds Mittelland Einfluss nimmt. Vor wenigen Monaten hatte die Klimabewegung gegen den möglichen Bau eines Flüssiggasterminals protestiert.

Klimastreik-Aktivisten protestierten im März vor den Toren des Gasverbunds Mittelland in Arlesheim BL. Bild: Florin Bürgler

Das Thema Gas beschäftigt den Aarauer Einwohnerrat weiterhin. Nachdem kürzlich ein Postulat betreffend Zukunft des Gasnetzes vom Stadtrat beantwortet wurde, will Einwohnerrätin Hannah Wey (Grüne) nun wissen, inwiefern die Eniwa, die mehrheitlich der Stadt gehört, am möglichen Bau eines Flüssiggasterminals, eines Gasspeichers und eines Reservekraftwerks beteiligt ist.

Geprüft werden diese Vorhaben vom Gasverbund Mittelland (GVM). Die Eniwa ist dort eine von 15 Aktionärinnen. Ende März protestierten rund hundert mehrheitlich Jugendliche der Klimabewegung Basel vor dem GVM-Sitz in Arlesheim BL gegen ein angedachtes Flüssiggasterminal in Muttenz BL.

«Sie wollen eine Infrastruktur verhindern, die in die Dekarbonisierung einzahlen wird», sagte damals der VR-Präsident des GVM, André Dosé, früherer Swiss-CEO. Er könne sich den Protest nur mit Informationslücken erklären. «Die Anlage ist ja darauf ausgelegt, grünes Gas – flüssiges Biogas und synthetisches Methan – via Rhein oder Bahn zu importieren und in das Schweizer Gasnetz einzuspeisen.»

Das Gebäude vom Gasverbund Mittelland (GVM) liegt in Arlesheim BL. Bild: Kenneth Nars

Der GVM speist Gas ins Netz der Eniwa und versorgt somit auch die Region Aarau. In der Antwort des Stadtrats an Hannah Wey heisst es unter anderem, dass sich die Eniwa für die Zukunft des Gasnetzes einsetzt, jedoch in erster Linie «für ausgewählte Anwendungen» wie Industrie- oder Hochtemperaturprozesse mit sehr hohen Wirkungsgrad.

Dies geht auch einher mit der Aussage des Stadtrats bei der Antwort zum Postulat über das Gasnetz in Aarau: Der Einsatz erneuerbarer Gase für zum Beispiel Raumwärme müsse die Ausnahme bleiben.

Ausschliesslich erneuerbare Gase sei auch das Ziel der Eniwa

Hannah Wey wollte ebenfalls wissen, inwiefern die städtischen Ziele für die Reduktion des CO 2 -Ausstosses auch für die Eniwa gelten. Die Antwort: Direkt nicht, denn die Eniwa ist eine eigenständige AG. Doch sie hat ähnliche Netto-Null-Ziele. Aarau will diese bis 2040 in der Verwaltung und bis 2050 auf Stadtgebiet erreichen. Die Eniwa allgemein bis 2050.

Die Einwohnerrätin fragte auch, wie sichergestellt werden könne, dass in den möglichen Anlagen des GVM ausschliesslich Gase aus erneuerbaren Quellen oder Biogas verwendet werden. Der Stadtrat nannte als Antwort: Langfristverträge und direkte Anlagebeteiligungen. Heute gäbe es noch wenig Biogas oder synthetisches Methan auf dem Markt. Dies werde sich in den nächsten Jahren aber ändern.