Aarau Einwohnerräte setzen sich für bessere Markthalle und Färberplatz ein Über 100 Personen machten bei einer Umfrage für eine Neugestaltung der Halle mit. Kulturbühne, Beizli und ganzjähriger Biomarktstand wurden als Wünsche genannt. Vier FDP-Einwohnerräte erwarten nun, dass diese Wünsche von der Stadt auch so umgesetzt werden.

Die Einwohnerräte Martin Bahnmüller, Brigitte Vogt (links) und Rainer Lüscher (ganz rechts) übergaben die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung an Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und Stadtschreiber Daniel Roth (in der Bildmitte). Zur Verfügung gestellt

Alle paar Jahre wieder: Die Markthalle am Aarauer Färberplatz wird erneut in Frage gestellt, diesmal sind es die FDP-Einwohnerräte Martin Bahnmüller, Brigitte Vogt, Silvano Ammann und Rainer Lüscher, die letztes Jahr eine Motion eingereicht hatten. Darin forderten sie unter anderem, dass im Rahmen der sowieso anstehenden Sanierung der Halle diese so umgebaut wird, dass eine ganzjährige Nutzung möglich wäre. In einem zweiten Schritt soll dann auch eine Neunutzung des gesamten Platzes vom Storchen bis «Zwischen den Toren» geprüft werden.

Diese Motion wird an der nächsten Einwohnerratssitzung am 7. März behandelt. Vorher aber haben die Ratsmitglieder die Ergebnisse einer von ihnen durchgeführten Bevölkerungsbefragung übergeben. «Weit mehr als 100 Personen» hätten Rückmeldungen verfasst und Ideen geschildert, schreiben die Motionäre in einer Mitteilung. Das Ergebnis:

«Die überwiegende Mehrheit will offenbar eine Sanierung und Umgestaltung, wie in der Motion vorgeschlagen.»

Eine kleine Minderheit nur habe sich radikal für einen Abriss der Halle ausgesprochen.

Anzeichen der anstehenden Sanierung: Der Holzbalken über dem Eingang der Markthalle ist zerfressen. Urs Helbling (2.6.2020)

Kultur, Pflanzen, Marktstände, Beizli, Pétanque

Folgende Nutzungsideen haben die Befragten für die Markthalle priorisiert: Infrastruktur für Kulturevents (47 Nennungen), ein einfaches Beizli (46), ein ganzjähriger Biomarktstand (40) und Degustation lokaler Produkte (35). Die beliebtesten Vorschläge für das umliegende Areal waren: grosse einheimische Pflanzen (69), wieder Beizli mit Aussenbestuhlung (55) und Infrastruktur für Kulturevents (29), ein Pavillon für Lesungen (14) sowie eine Fläche für Pétanque (7).

Es sei auch eine Ideenskizze ausgearbeitet worden: Auf dieser ist die heutige Markthalle durch ein neues, multifunktionales und teilweise offenes Gebäude ersetzt worden. Dort steht unter anderen eine Theater- und Konzertbühne. Die Verfasser wollen auch das umliegende Areal verändern und bezeichnen dieses als «Peace Square», mit Gartenbänken, einem Springbrunnen und einem mit Blumen rundherum verzierten, nicht sehr tiefem Teich. Als mögliche Vorbilder aus anderen Städten werden das Arcas-Areal in Chur oder der Max-Bill-Platz in Zürich-Oerlikon genannt.

Das Arcas-Areal in Chur. Chur Tourismus Der Max-Bill-Platz in Oerlikon. Stadt Zürich Links das Arcas-Areal in Chur, rechts der Max-Bill-Platz in Zürich-Oerlikon. Chur Tourismus Stadt Zürich

Die Motionäre erhielten auch alte Unterlagen zugestellt, als die IG Färberplatz 1992 einen gegen alle Seiten offenen Pavillon vorschlug. «Leider hat sich seither gezeigt, dass die ursprüngliche Absicht der Schaffung ‹eines kulturellen, gesellschaftlichen und sozialen Kristallisationspunktes› durch die Markthalle, wie sie sich heute präsentiert, nicht realisiert werden konnte», schreiben sie.

Der Färberplatz samt Markthalle wird manchmal auch für Märkte benutzt, hier etwa am «Streetfoodday» 2018. Severin Bigler (26.5.2018)

Der Stadtrat, der die ausgewertete Umfrage diese Woche von den Motionären erhielt, wird sich wohl mit der Markthalle auseinandersetzen müssen. Vorausgesetzt, die Motion für einen neuen «Aarauer Lieblingsplatz», wie es die vier Einwohnerräte nennen, wird am 7. März überwiesen.