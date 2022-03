Letzten Oktober hatte Einwohnerrätin Brigitte Vogt (FDP) auch eine Anfrage betreffend kurzfristiger Verbesserung der Veloparkiersituation in der Aarauer Altstadt eingereicht. Dort brachte sie die Idee ein, überdachte Veloständer oder abschliessbare Boxen als Zwischenlösung einzuführen, bis das Problem ganzheitlich behandelt und gelöst sei. Dieser Punkt solle prioritär behandelt werden. Die Anwohnerschaft, die nicht auf geschützte Veloabstellplätze in den Altstadthäusern zählen könne, sollte sich allenfalls an den Kosten beteiligen.

In seiner Antwort stellt der Stadtrat nun klar, dass auch gedeckte Veloständer oder Boxen durch ein Bewilligungsverfahren müssten und deshalb keine kurzfristige Lösung sein könnten. Altstadt und Innenstadt seien wegen des Ortsbildschutzes sehr sensible Gebiete. In der Zwischenzeit aber habe die Stadt immerhin Veloabstellbereiche in der Altstadt markiert. Diese hätten laut Stadtrat das Problem mit der ausufernden Ansammlung von Velos, die die Busdurchfahrt stören, «bereits stark verbessert».

Das Problem mit den fehlenden geschützten Veloabstellflächen für die Anwohnerschaft besteht aber dennoch. Im aktuell laufenden Mitwirkungsverfahren «Masterplan Veloparkierung» werde laut Stadtrat auch dieser Punkt behandelt. Eine Ersatzabgabe seitens der Anwohnerschaft, die in ihren Häusern keine Abstellplätze haben, sei dort auch ein Thema. Für Besuchende sollen Veloabstellplätze aber kostenlos bleiben als Anreiz, für Fahrten in die Altstadt auf das Auto zu verzichten.