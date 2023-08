Aarau Einwohnerräte bemängeln Herzogplatz-Sanierung: «Noch immer wird asphaltiert, als gäbe es kein Morgen» Hannah Wey (Grüne) und Peter Jan (GLP) wollen in einer Anfrage vom Stadtrat wissen, warum beim Herzogplatz kein begrünter, entsiegelter Platz entsteht.

Der Herzogplatz im Aarauer Gönhard-Quartier: Nach Ansicht der Einwohnerräte wurde eine Hitzeinsel geschaffen. Bild: Daniel Vizentini

Man solle die Baustelle zwar nicht vor ihrem Abschluss kritisieren, schreiben die Einwohnerräte Hannah Wey (Grüne) und Peter Jann (GLP) gleich zu Beginn ihrer Anfrage an den Stadtrat. «Aber dennoch: Das Thema Stadthitze ist allgegenwärtig, auch in Aarau.» Es werden Workshops zu Klimaanpassung durchgeführt, die Begrünung der Stadt gefördert. Doch: «Beim Strassenbau, auch bei aktuellen Umsetzungsarbeiten, ist davon nicht viel zu spüren», so die beiden.

Noch immer werde in Aarau asphaltiert, «als gäbe es kein Morgen». Aktuellstes Beispiel sei der Herzogplatz, dessen Sanierung kurz vor der Vollendung steht. Die Bushaltestelle dort wird neu behindertengerecht, die Wasserleitung wurde erneuert und der Hochwasserschutz verbessert.

Betreffend Begrünung aber sei eine Chance verpasst worden, schreiben die Grüne und der Grünliberale. An der Strassenkreuzung hätte ein Ort mit Platzcharakter realisiert werden können. In ihrer Anfrage wollen sie deshalb wissen, wie der Platz nach Vollendung der Bauarbeiten aussehen wird. «Welche Flächen werden zukünftig entsiegelt sein, welche bepflanzt?»

Dunkler Asphalt an der Bachstrasse beim sanierten Herzogplatz.

Wissen möchten sie auch, ob «aus Sicht von Fachleuten mit Erfahrung in Entsiegelungsprojekten» weitere Möglichkeiten für Entsiegelungen bestehen. «Welche interne und externen Fachleute wurden zur Aufenthaltsqualität, Ökologie und Hitzeminderung beigezogen?» Auch fragen sie, ob die Anwohnerschaft informiert und beigezogen wurde.

Ausgesucht wurde ein üblicher, dunkler Asphaltbelag. Die beiden Einwohnerräte fragen, ob das Thema Hitzeabstrahlung berücksichtigt und welche hitzemindernden Massnahmen vorgesehen wurden.