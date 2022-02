Aarau Im «Luckymonkey» in die Fünfziger eintauchen – und das auch nach Feierabend Vor gut fünf Jahren hat Eveline Lehmann das «Luckymonkey» an der Vorderen Vorstadt eröffnet, eine Kombination von Café und Shop, alles im Stil der Fünfzigerjahre. Weil Corona nicht spurlos am Laden vorbeigegangen ist, möchte Lehmann nun das Café auch abends öffnen.

Wer über die Schwelle tritt, macht einen Schritt zurück. Zurück in die Fünfzigerjahre, hinein in eine Welt aus Petticoats und gelegten Wellen, aus Pomade und rotem Lippenstift. Diese bunte Welt liegt in Aarau an der Vorderen Vorstadt, seit gut fünf Jahren schon.

Mit «Luckymonkey», einer Kombination aus Café und Shop, hat sich Eveline Lehmann (32) Ende November 2016 ihren Traum erfüllt. Hier kann sie sein, wie sie ist. Hier schaut sie keiner schräg an, im Gegenteil. Ihre Kundinnen und Kunden kommen aus allen Ecken der Schweiz. Rockabilly hat viele Liebhaber und Eveline Lehmann bietet ihnen alles: Nicht nur Mode, neu wie secondhand, sondern auch Accessoires oder Haarpflegeprodukte.

Motto-Hochzeiten und Rockabilly-Festivals brachen weg

Das Konzept kam gut an, drei Jahre lang zeigte alles steil nach oben. Dann kam die Pandemie. Eveline Lehmann atmet tief ein, es waren zähe zwei Jahre. Motto-Hochzeiten und Rockabilly-Festivals wurden abgesagt, das Sortiment veränderte sich vorübergehend weg von kecken Kleidchen hin zu spielplatztauglichen Jeans. Doch die Szene lebt von Veranstaltungen, vom Moment des Herausputzens, und mit ihr das «Luckymonkey».

Da half auch der Onlineshop nicht, den Eveline Lehmann bereits seit 2012 betreibt. «Unsere Kundinnen und Kunden sind keine Onlineshopper. Sie schätzen das Einkaufserlebnis, wollen die Kleider anprobieren.» Die beiden Standbeine – Shop und Café – wechselten die Positionen. Der Shop, bis dato das Zugpferd, lahmte; das Café hielt alles über Wasser.

«Wir wollen bestimmt keine Partylocation werden»

Eine Situation, auf die Eveline Lehmann jetzt reagiert. Sie will die Öffnungszeiten für das Café verlängern, das entsprechende Baugesuch liegt aktuell auf. Bislang sind Café und Shop unter der Woche täglich von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr offen, samstags von 9 bis 17 Uhr.

Gemäss Gesuch würde das Café neu montags und dienstags um 19 Uhr schliessen, mittwochs und donnerstags um Mitternacht, freitags um 1 Uhr und samstags um 2 Uhr. Doch noch sind diese Öffnungszeiten aber nicht fix, damit würden nur die Leitplanken gesetzt, sagt Eveline Lehmann. «Wir möchten uns diese Zeiten bewilligen lassen, um entsprechende Flexibilität zu haben», sagt sie. Die definitiven Öffnungszeiten für das Café würden erst noch bestimmt. Diejenigen des Shops bleiben hingegen unverändert.

«Wir wollen bestimmt keine Partylocation werden», sagt Eveline Lehmann, «wir wollen vielmehr das Angebot für unsere Kundschaft ergänzen, über den Tagesbetrieb hinaus.» Neu soll es abends Cocktails, Whiskey und Apérohäppchen geben, alles wie gewohnt im Stil der Fünfzigerjahre, so schwebt Eveline Lehmann das vor. «Ein perfekter Ort für gesellige Abende mit Freunden, und das in aussergewöhnlichem Ambiente.»