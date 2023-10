Aarau Einrichtungshaus «Depot» kommt neu in die Stadt An der Hinteren Vorstadt gibt es einen Neuzugang und einen Wegzug: «Hair&Skin» ist weg, dafür kommt «Depot».

Um diese beiden Ladengeschäfte geht es: Rechts ist der Hair&Skin ausgezogen. Links war vorher der Jack&Jones, neu zieht "Depot" ein. Nadja Rohner

Es war schon ein «Max Shoes», ein dänischer Kleiderladen, ein Kosmetikstudio und zuletzt ein «Hair & Skin». Nun steht das zweigeschossige Ladenlokal an der Hinteren Vorstadt 30, gleich neben dem McDonald’s, leer. «Hair & Skin» ist nach nur knapp zwei Jahren wieder ausgezogen. Das schnell wachsende Start-up, welches Haartransplantationen, Haarwuchsbehandlungen und kosmetische Hautbehandlungen anbietet, führt den Standort Aarau auch nicht mehr auf seiner Website. Warum? Das ist offen; das Unternehmen liess eine Anfrage der AZ unbeantwortet.

Immerhin tut sich Erfreuliches gleich nebenan: Wo sich bis vor kurzem der Kleiderladen Jack&Jones befand und seit Monaten Leere herrschte, wird nun an einem neuen Innenausbau gearbeitet. Kleber am Schaufenster verraten bereits, wer einzieht: ein «Depot». Das deutsche Dekorations-und Einrichtungsgeschäft gehörte einst zur Migros, wurde von dieser aber wieder verkauft – an den ursprünglichen deutschen Besitzer, die Gries Deco Company. In der Schweiz gibt es bislang über 30 Filialen mit rund 250 Mitarbeitenden, darunter im Shoppi Tivoli Spreitenbach oder am Badener Schlossbergplatz.

Gemäss Stelleninseraten soll die Eröffnung der Filiale in Aarau, die dritte im Kanton, schon im Oktober sein. Für die Aarauer Innenstadt ist das eine Bereicherung; Einrichtungshäuser in dieser Preisklasse gibt es sonst kaum.