Aarau Einen Abend lang mit azTon für den guten Zweck rocken Der Verein Rock for Children veranstaltet ein Charity-Konzert mit azTon in der Alten Reithalle. Das gesammelte Geld kommt benachteiligten Kindern aus dem Aargau zugute.

Schon am ersten Konzert 2021 traten azTon (hier am Stadtfest Dietikon) auf. Florian Schmitz

Die Benefizveranstaltung «Rock for Children» findet dieses Jahr am 20. Mai in der Alten Reithalle in Aarau statt. Für die fünfte Auflage hat sich der Verein Rock for Children mit dem Lions Club Aarau Residenz zusammengetan. «Mit dem Lions Club Aarau Residenz als Partner war es möglich, das Projekt gross aufzugleisen», sagt Vereinspräsidentin Claudia Kandalowski.

Die Erfolgsgeschichte von Rock for Children nahm 2011 in Baden ihren Anfang. Seither veranstaltet der Verein alle zwei bis drei Jahre ein Charity-Konzert. Bis heute wurden 80’000 Franken gesammelt. Mit dem Erlös unterstützte der Verein in der Vergangenheit die Krebsliga Aargau, die Non-Profit-Organisation Wasser für Wasser, die Stiftung Joël Kinderspitex und weitere Kinderhilfsorganisationen.

Damit Kinder nicht auf Lager verzichten müssen

Dieses Mal geht der Spendenerlös an das Projekt «Camp for all», ein Masterprojekt des Lions Clubs Aarau Residenz. Das Projekt ermöglicht Kindern aus finanziell schwächeren Familien die Teilnahme an einem Klassenlager, Skilager oder auch Trainingslager.

«In der Vergangenheit haben wir Organisationen unterstützt, die sowohl national als auch international tätig sind. Mit unserem Partner Lions Club Aarau Residenz wollen wir im Aargau bleiben», so Kandalowski. «‹Camp for all› ermöglicht Kindern, Kind zu sein. Wir haben es so gut in der Schweiz, Kinder aus finanziell schwächeren Familien sollten deshalb nicht auf ausserschulische Aktivitäten verzichten müssen.»

Auf der Bühne der Alten Reithalle wird die Cover-Rockband azTon die Zuschauer zum Tanzen und Mitsingen bringen. «azTon war ab dem ersten Benefizkonzert 2011 dabei und ist massgeblich mitverantwortlich für den Erfolg von ‹Rock for Children›», sagt Kandalowski.

«Zum Zehn-Jahr-Jubiläum finden wir es sehr passend, dass azTon der Hauptact des Abends ist.» Am Benefizevent wird Michael Beck von Cruise n Roll Motorcycles AG zudem ein älteres umgebautes BMW-Motorrad im Wert von 8'000 bis 12’000 Franken versteigern, Startgebot 9.99 Franken.

«Die Zusammenarbeit mit dem Lions Club Residenz als auch mit den Betreibern der Alten Reithalle klappt bestens. Keiner hat gezögert, mitzumachen, und alle unterstützen uns grossartig bei der Organisation der Veranstaltung», schwärmt die Vereinspräsidentin. Der Vorverkauf ist angelaufen (über www.camp-for-all.ch). Kandalowski: «In der Reithalle haben 500 Personen Platz, wir erhoffen uns also viele Konzertbesucher und freuen uns über jede Spende.»