Aarau Eine Website mit dem vollen Programm der Alten Reithalle – warum scheint dies so kompliziert? Wer wissen will, was in der Alten Reithalle läuft, muss mindestens zwei Websites aufsuchen, um sich zu informieren. Die Bereiche darstellende Kunst und Klassik sind strikt getrennt. «Eine spezielle Website für die Alte Reithalle zu betreiben, sehen wir nicht», sagt der Verein, der die Halle betreibt. Eine Möglichkeit lässt er aber offen.

Die Alte Reithalle in Aarau nach der Sanierung. An 40 Tagen im Jahr finden hier Klassikkonzerte statt. Sonst ist es die Heimstätte der Bühne Aarau. Bild. Luca Zanier

Vor knapp drei Wochen wurde hier der Umstand thematisiert, dass die Alte Reithalle in Aarau keine eigene Website hat. Die beiden Hauptveranstalter Bühne Aarau (für Theater, Tanz, Musik oder Zirkus) und Argovia Philharmonic (Klassik) nutzen beide die neu renovierte Spielstätte, kommunizieren ihre Anlässe aber getrennt.

Dies führt je nachdem zu Verwirrungen: Wer die Situation in Aarau nicht kennt und wissen will, was in der Alten Reithalle so läuft, wird über Google auf die Website der Bühne Aarau geleitet, wo aber nur die Anlässe deren Sparte aufgeführt sind. Für Klassikkonzerte muss man eigens die Website von Argovia Philharmonic aufsuchen. Anlässe externer Veranstalter werden auf keiner der Seiten gezeigt.

Einwohnerrätin Esther Belser Gisi (Pro Aarau) reichte deshalb Ende 2021 einen Vorstoss für eine eigene Website für die Alte Reithalle ein. Der Stadtrat antwortete damals, dies werde noch vertieft abgeklärt. Seitdem liefen Gespräche, wie der Verein Arta («Alte Reithalle Tuchlaube Aarau») auf Anfrage bestätigt. Präsidentin ist alt Ständerätin Christine Egerszegi.

Die Stadt hat den Betrieb der Alten Reithalle an Arta übertragen. Eine mögliche Website müsste also vom Verein umgesetzt werden. Laut Christine Egerszegi sei dies nach dem Parlamentsvorstoss besprochen worden. «Wir haben dem Stadtrat den Vorschlag gemacht, dass Aarau Info unter ihrer Website ein solches Fenster macht.»

Aarau Info ist die touristische Informationsstelle für die Region und als Stiftung organisiert, mit Beitrag der öffentlichen Hand. Wie Geschäftsführerin Danièle Turkier erklärt, wird inzwischen ein Kalender für Veranstaltungen in der Alten Reithalle auf der Website von Aarau Info geführt.

Eine solche Auflistung von Anlässen in einer Untersektion der Website von Aarau Info bringt aber kaum etwas, um die Alte Reithalle als national bedeutende Spielstätte zu vermarkten, so wie dies mal der Plan war. Dabei hat Stadt die Adresse reithalleaarau.ch schon seit längerem erworben, nutzt diese aber nicht.

«Jetzt fehlt hier eigentlich nur ganz schnell eine ganz schöne Website», suggeriert das Standbild der schon vor Jahren von der Stadt gekauften Domain reithalleaarau.ch. Bild: Screenshot

«Wir haben Bühne Aarau darauf hingewiesen, dass wir eine Website zur Alten Reithalle begrüssen, damit einerseits der Brand aufgebaut werden kann und andererseits die Kunden übersichtlich sehen können, welche Veranstaltungen in der Alten Reithalle stattfinden», sagt Danièle Turkier. Weitere Massnahmen müssten noch mit Bühne Aarau geklärt werden, mehr dazu könne aktuell noch nicht gesagt werden.

Arta spielt den Ball an die Stadt zurück

In einer ersten Anfrage letzte Woche sagte Christine Egerszegi: «Eine spezielle Website für die Alte Reithalle selber zu betreiben, sehen wir nicht. Eine Lösung über Aarau Info wäre sinnvoll.» Auf Nachfrage präzisiert sie nun: Man könnte eine Website ähnlich wie die der Bühne Aarau, einfach mit dem vollen Programm der Reithalle, unter reithalleaarau.ch umsetzen. Und sie gibt den Ball weiter an den Stadtrat. «Wir machen das selbstverständlich, wenn die Stadt mit diesem Wunsch an uns gelangt.»

Tatsächlich ist die Website der Bühne Aarau ziemlich übersichtlich, modern und nutzerfreundlich und auch die Programme in Papierform sind ansprechend gestaltet. Christine Egerszegi stellt die Möglichkeit in den Raum, dass dort künftig auch die Klassik-Anlässe von Argovia Philharmonic aufgeführt werden könnten. Oder aber auch nur, dass sich die Websites beider Veranstalter gegenseitig verlinken.

Argovia Philharmonic beim Konzert in der Alten Reithalle im November 2021. Bild: Alex Spichale

Gibt es Widerstände seitens der Theaterschaffenden?

Zu Beginn war der Eindruck entstanden, dass es seitens Bühne Aarau Widerstände gibt für eine gemeinsame Website. Schliesslich hatten sich für das Möglichmachen der neuen, grossen Theaterbühne in Aarau nach über zehn Jahren Kampf drei Theatervereine aufgelöst und unter neuem Dach vereint. Dazu ist die Reithalle nebst der Tuchlaube nur ein Spielort der Bühne Aarau. Der Grundgedanke, zwei Bühnen ebenbürtig zu bespielen, könnte vielleicht verwässert werden.

Christine Egerszegi verneint aber: «Es gibt keinen Widerstand. Bisher war man gemeinsam der Meinung, dass Aarau Info ideal wäre für alle Veranstaltungen im KuK, KIFF, Alte Reithalle, Tuchlaube. So laufen auch die jetzigen Gespräche.» Man werde das Thema Website an der nächsten Zusammenkunft von Arta und Argovia Philharmonic aber nochmals thematisieren. «Offensichtlich ist das aber für das Publikum kein grosses Problem. Die Konzerte, wie die Vorstellungen der Bühne Aarau, werden ausserordentlich gut besucht. Das ist doch das Wichtigste.»