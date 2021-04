Aarau Eine verletzte Person bei Schlägerei nach FC Aarau-Spiel – Polizei sucht Zeugen Im Nachgang an das FC Aarau Spiel vom Freitag kam es in Aarau zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Eine Person wurde dabei mittelschwer verletzt. Die Kantonspolizei sucht Auskunftspersonen.

Ein 24-jähriger Schweizer wurde bei der Auseinandersetzung mittelschwer verletzt und musste sich in Spitalpflege begeben. (Symbolbild) Getty

Im Nachgang an das Fussballspiel des FC Aarau vom Freitagabend, kam es gegen 21.30 Uhr, in Aarau beim Herzogplatz, zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein 24-jähriger Schweizer wurde dabei mittelschwer verletzt und musste sich in Spitalpflege begeben. Die genauen Umstände sind noch unbekannt.

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen dazu aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. Personen, welche Angaben zur Auseinandersetzung und allenfalls deren Beteiligten machen können, sind gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlung Süd in Buchs (Tel. 062 835 80 26) in Verbindung zu setzen.

