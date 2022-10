Aarau Eine Tür in die mexikanische Kultur – mitten in Aaraus Altstadt Vom 22. Oktober bis zum 10. November steht das Kaufhaus zum Glück ganz im Zeichen des Dia de los Muertos, dem mexikanischen Feiertag. Vermitteln wollen Ana Camacho und Karin Hostettler aber viel mehr als nur bemalte Totenköpfe.

Ana Camacho (links) organisiert im Kaufhaus zum Glück mit Karin Hostettler Events zum Dia de los Muertos. Andrea Zahler / CH Media

Am Mittwoch, 2. und am Donnerstag, 3.November, wird in Mexiko wieder der Dia de los Muertos (deutsch: Tag der Toten) gefeiert. Im Kaufhaus zum Glück wird der Tag als Anlass genommen. um die mexikanische Kultur an die Aarauer Bevölkerung zu bringen. Etwas, das Ana Camacho, die seit einem Jahr im Laden an der Metzgergasse 5 arbeitet, schon seit ihrer Ankunft in der Schweiz vor sechs Jahren versucht. «Ich mache jedes Jahr zum Dia de los Muertos einen Altar», erzählt sie. Immer wieder werde die Mexikanerin gefragt, wieso sie das mache. «Deshalb dachte ich, es wäre doch schön, es den Leuten einfach mal zu zeigen», ergänzt sie. Inhaberin Karin Hostettler liess sich von der Idee begeistern: «Wir können unserer Kundschaft eine Reise nach Mexiko bieten, ohne, dass sie die Altstadt verlassen müssen.»

Vom Samstag, 22. Oktober, bis zum Donnerstag, 10. November, werden deshalb Anlässe zum Thema durchgeführt. Es wird dabei nicht nur der Dia de los Muertos in den Fokus gerückt, sondern gleich die mexikanische Kultur allgemein. «Mexiko ist mehr als nur Sombreros und Tequila», sagt Camacho. So haben Gäste die Möglichkeit, mexikanische Produkte zu kaufen, an einem Spanischen Abend mit Ana Camacho über die Kultur zu sprechen oder bei einem Stick-Workshop mehr über die bunten Fabelwesen, die Alebrijes, zu lernen. «Der Stick-Workshop ist bereits ausgebucht», sagt Hostettler zufrieden.

Die Idee für die verschiedenen Programmpunkte kamen meist von Camacho, wie Hostettler erzählt: «Durch sie wird der ganze Anlass auch authentisch.» Im Laden ausgestellt werden Produkte von Schweizer Unternehmen, die die von Mexikanerinnen und Mexikanern geführt werden oder eine Beziehung zum Land haben. Auch wenn sie als Verkaufslokal auf Konsum angewiesen sind, findet Hostettler: «Der Laden soll ein Treffpunkt und Ort des Austauschs sein.» Als kleines Lokal seien sie in der Hinsicht sehr frei. Für den Dia de los Muertos haben sie beispielsweise auch ein paar Wände neu gestrichen. «Jetzt erstrahlen sie in der Farbe rosa mexicano», sagt Camacho. Mexikanisches Rosa ist ein violettrosa Farbton. Diese Details seien es, die Hostettler am Projekt inspirieren. «Wir befassen uns mit Mexiko und es eröffnet uns eine neue Welt», sagt sie.

Vier Monate haben die beiden Frauen mit dem Kaufhaus-zum-Glück-Team damit verbracht, die verschiedenen Tage rund um den Feiertag zu planen. Dafür freue man sich jetzt umso mehr auf den Dia de los Muertos.

Auch wenn die bemalten Totenköpfe mittlerweile zum beliebten Halloween-Kostüm geworden sind, hat die mexikanische Tradition grundsätzlich nicht viel mit dem US-Feiertag zu tun. Die mexikanische Tradition des Dia de los Muertos beruht auf der aztekischen Mythologie und hat ihren Ursprung in der Zeit vor der Ankunft der Spanier in Amerika. An diesem bunten und fröhlichen Feiertag werden Hausaltäre zu Ehren von geliebten Verstorbenen aufgestellt. Geschmückt werden die Altäre mit Fotos, Blumen, Lebensmitteln und Kerzen. Seit fast 15 Jahren ist der Dia de los Muertos auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der Unesco.