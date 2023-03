Aarau Eine Reise zurück in die Kindheit: Oberster Denkmalpfleger weckt Erinnerungen an die alte Bahnhofstrasse Die Altersresidenz Senevita Gais in Aarau hat eine neue Veranstaltungsreihe lanciert und lädt Institutionen für öffentliche Vorträge ins Haus ein. Diesmal referierte Reto Nussbaumer, kantonaler Denkmalpfleger, über die bewegte Geschichte der Aarauer Bahnhofstrasse.

Die Bahnhofstrasse Aarau in vergangenen Zeiten: mit dem alten Globus, den AS-Schienen im Boden und den grossen Vorgärten (Aufnahme von ca. 1905). Zvg/Postkartenbuch der Stadt Aarau

Das nächste Mal müsse man wohl ein Badetuch zum Zmittag mitnehmen, raunt eine ihrer Sitznachbarin ins Ohr. «Um einen Platz zu reservieren.» Die beiden lachen, und recht haben sie: Der Raum füllt sich und füllt sich, so viele Zuhörerinnen und Zuhörer habe es noch nie gehabt, sagt auch Patricia Banz Spillmann, Geschäftsführerin der Altersresidenz Senevita Gais.

Das Thema des Nachmittagsprogramms ist auch zu verlockend: «Weisch no? Der kantonale Denkmalpfleger erzählt.» Reto Nussbaumer nimmt das Publikum auf eine Zeitreise, und das nicht in die Altstadt, wie man erwarten könnte, sondern auf die Bahnhofstrasse. Eben genau deshalb, so Nussbaumer, weil im historischen Kontext immer über die Altstadt gesprochen werde. «Dabei war die Bahnhofstrasse für die Entwicklung von Aarau schier wichtiger als die Altstadt.»

Patricia Banz Spillmann, Geschäftsführerin Senevita Gais in Aarau, und Reto Nussbaumer, kantonaler Denkmalpfleger. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Im Gespräch mit Banz zeichnet Nussbaumer die Geschichte der Strasse nach, die in ihrem Verlauf schon zu Römerzeiten existierte und bis zum Bau des Bahnhofs 1856 «Siechenstrasse» hiess, benannt nach dem Siechenhaus am heutigen Kreuzplatz. Er zeigt erste Fotos von den mächtigen Gebäuden, die hier ab 1860 entstanden, viele davon stehen heute noch, andere sind verschwunden, wie der Globus oder die alte Kantonalbank. Aus den Reihen tönt Gemurmel, die Zuschauenden kennen die Gebäude noch, natürlich. Die Reise in die eigene Kindheit, in ein früheres Leben, das regt an. Sie hätte ihm noch stundenlang zuhören können, bedankt sich denn auch eine der Bewohnerinnen nach dem Vortrag begeistert bei Nussbaumer.

«Wir möchten die Stadt ins Haus holen»

Anregen, das soll die noch frische Veranstaltungsreihe «Käfele mit der Geschäftsführerin» in der Senevita Gais. Particia Banz, seit Juni 2022 Geschäftsführerin und ursprünglich aus dem Kulturbereich, hat diese neu eingeführt: «Wir möchten die Stadt ins Haus holen, um unseren Bewohnenden, speziell denjenigen, die nicht mehr mobil sind, ein Stück Kultur und damit Inspiration zu schenken.» Dazu lädt sie etwa alle zwei Monate eine Aargauer Institution in die Senevita Gais ein und führt mit deren Vertretern ein Interview; bisher waren das Aargauer Kunsthaus und das Stapferhaus zu Gast.

«Lernen und erinnern sind genauso gesundheitsfördernd, wie Bewegung auch», sagt Banz. Damit ein spannender Austausch auch im grösseren Rahmen stattfinden kann, sind die Veranstaltungen öffentlich und kostenlos. «Die Stadt zu Gast bei uns im Haus; das gilt nicht nur für die Institutionen, sondern vor allem auch für das Publikum», so Banz. «Davon profitieren alle Beteiligten.»