Aarau «Eine leicht verspielte Ordnung»:Noch hüpft selbst der Hund über die frische Bodenbemalung Im Rahmen des Testbetriebs der Markthalle Aarau bemalen die Künstlerinnen Carolina Cerbaro und Susanne Sauter den Boden zwischen Markthalle und Oberturm. Am Sonntag ist Endspurt.

Der Boden Zwischen den Toren hat Farbe bekommen: Die beiden Künstlerinnen Carolina Cerbaro (mit Kappe) und Susanne Sauter am Mittwoch beim vierten Mal-Tag. Bild: Fabio Baranzini

Ein Mann fährt mit seinem Velo Schlangenlinie, ein Hund hüpft über einen Spickel. Noch sind die farbigen Rechtecke auf dem Belag Zwischen den Toren nicht allen geheuer. Susanne Sauter lacht. «Das wird sich bald gelegt haben», sagt sie. Denn so ist es gedacht: Die Bodenbemalung soll belebt, soll begangen und befahren werden, soll ausbleichen und sich auswaschen. Bis sie in rund zwei Jahren ganz verschwunden sein wird, zum Ende des Testbetriebs der Markthalle.

Das ist die temporäre Bemalung Zwischen den Toren denn auch: Teil des Testbetriebs, der Aufwertung des Raums rund um die Markthalle. Susanne Sauter vom auf Farbkonzepte spezialisierten «Chroma»-Studio hat das Konzept für die Bemalung gemeinsam mit Carolina Cerbaro, einer auf Wandbilder spezialisierten Künstlerin, entwickelt. Umgesetzt haben sie es schliesslich mit Hilfe von Regula Michell, Marie-Louise Nielsen, Rahel Zaugg, Cécile Syfrig und Cissé umgesetzt.

Ein Projekt mit ganz eigenen Regeln

Ein wunderbares Projekt, schwärmen die beiden Frauen, die sich zwar seit 30 Jahren kennen, nun aber erstmals gemeinsam arbeiten. «Wir haben grosse Freude daran.» Für beide ist es die erste Strassenbemalung und rasch haben sie gemerkt, dass ein solches Projekt nach ganz eigenen Regeln funktioniert. «Wir haben bereits in der Testphase im letzten September direkt vor Ort gearbeitet. Eine Strassenbemalung kann man nicht am Pult planen», sagt Cerbaro. Schon nur, um die richtigen Farbtöne für die Mineralfarbe zu finden, die zu den Farben der Häuser passen – oder eben nicht.

Ein frisches Türkis, dazu Lila, Rostrot, Orange und Himmelblau – die Farbe tut dem Platz vor der Markthalle gut. Bild: Fabio Baranzini

«Von der Idee, Boden- und Fassadenfarben sowie Raster und Häuserbreiten aufeinander abzustimmen und etwas wie aus einem Guss zu machen, sind wir rasch abgekommen», sagt Sauter. Jetzt stehen Formen und Farben durchaus in Bezug, doch kommt die Bemalung grafischer und in kräftigeren Farben daher; in Flieder, Türkis, Orange, Rostrot und Himmelblau. Alles zusammen ergibt das «eine ruhige, durchgehende und doch leicht verspielte Ordnung» – so bezeichnen die Künstlerinnen es selbst.

So viel Zeit die Vorbereitung gebraucht hat, so rasch geht nun die Umsetzung. Zwar musste auch die wegen des schlechten Wetters der vergangenen Wochen immer wieder verschoben werden. Doch nun, nach vier Tagen Arbeit, steht am Sonntag der Feinschliff an, wenn Restaurants und Läden geschlossen sind. «Wir sind sehr gespannt, wie die fertige Bemalung wirken und wie Aarau darauf reagieren wird», sagt Sauter.

Über mangelnde Aufmerksamkeit konnte sich das Team jedenfalls nicht beklagen, viele Passantinnen und Passanten hätten Fragen gehabt. Dazu haben die beiden Künstlerinnen extra einen Flyer mit den wichtigsten Informationen gedruckt. Und wie waren die ersten Rückmeldungen? Die beiden Frauen lachen. «Natürlich gibt es kritische Stimmen – aber die ganz grosse Mehrheit hat Freude daran. Und das zählt.»