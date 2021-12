Aarau Daniel Siegenthaler hört auf: «Ein Stadtratsamt braucht vollen Einsatz» Warum Daniel Siegenthaler (SP) nach vier Jahren in der Aarauer Exekutive wieder aufhört. Und bei welchen Dossiers ihn das besonders reut.

Daniel Siegenthaler am Maienzug 2018. Chris Iseli / AGR

«Ich bin genau am richtigen Ort.» Und: «Der Montag mit der Stadtratssitzung ist immer ein guter Tag, wir sind so ein gutes Team.» Das sagte Daniel Siegenthaler (59) immer wieder über seine Ressorts (Kultur und Sport) und über sein Kollegium, den Aarauer Stadtrat. Und so war es eine handfeste Überraschung, als Siegenthaler im Winter 2020 ankündigte, nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten.

Nach nur vier Jahren ist nun also Schluss. Einzig aus beruflichen Gründen, das betont Siegenthaler. Ein Nebeneinander der drei Standbeine – er ist Dozent für Fachdidaktik Geografie an der Pädagogischen Hochschule der FHNW und Co-Projektleiter bei der Schweizer Gymnasialreform – sei nicht mehr länger tragbar gewesen. «Ein Stadtratsamt braucht vollen Einsatz.»

Welche Dossiers ihm besonders am Herzen gelegen haben

Auch wenn der Entscheid richtig sei, so sei er doch auch mit viel Wehmut verbunden, sagt Siegenthaler. Seine Dossiers übergibt er nun in die Hände von Stadträtin Suzanne Marclay-Merz. Darunter viele, die ihm sehr am Herzen gelegen haben. Die grössten drei: das Stadion natürlich, zum einen als glühender FCA-Fan und leidenschaftlicher Bänkli-Tschutter, zum andern wegen des Abstimmungskampfs 2019, den er in der Taskforce mit Hanspeter Thür und Hanspeter Hilfiker führte. Dann das Neubauprojekt KIFF 2.0, «da haben wir einen rechten Schritt gemacht». Und natürlich die vertraglich besiegelte temporäre Nutzung auf dem Torfeld Süd, die ihm ein grosses Anliegen war.

Nicht zu vergessen das Erlebte: das Eidgenössische Turnfest 2019 – als ehemaliger Turner wurde Siegenthaler mit dem Antritt des Stadtratsamts 2018 gleich zum OK-Vizepräsidenten, «eine Riesensache» – oder die Einweihung der Alten Reithalle im Oktober 2021; ein Ereignis, das der Kulturminister nicht mehr vergessen wird. «Es war das erste und einzige gesellschaftliche Ereignis nach Monaten, mit einer so wunderbaren Stimmung, das etwas Maienzuggefühl weckte», schwärmt Siegenthaler. Aber er betont auch, dass er da vor allem habe vollenden können, was andere über Jahre vorbereitet und vorangetrieben hätten.

Winkel: «Das wurmt mich enorm»

Bei allem Schönen, da ist auch ein Wermutstropfen: die Erweiterung der Fussballanlage Winkel in Rohr, gegen die sich erheblicher Widerstand formiert hat, nicht nur seitens Einwohnerrat, sondern auch seitens Verein, Kirche und Anwohner. «Das wurmt mich enorm», sagt Siegenthaler. Aber er sei selbstkritisch genug, sagen zu können, dass er die Anwohnerinnen und Anwohner zu wenig einbezogen habe. «Es war mir immer ein grosses Anliegen, die Infrastruktur zu verbessern; nicht nur für den FC Rohr und den HNK Adria Aarau, sondern insbesondere auch für die Red Boots, die Frauen des FC Aarau.» Dass das nicht geklappt habe, sei sehr schade.

Jetzt fällt also eine von drei Hauptaufgaben weg. Da bleibt doch Platz für anderes, oder? Siegenthaler lacht. «Meine Hobbys sind schon zahlreich genug», sagt er. Nebst dem Fussball und dem Tennis ist er auch Aktuar der Heimatkundevereinigung Suhrental, als ehemaliger Geschichts- und Geografielehrer eine Herzensangelegenheit, wie er sagt. Seit Sommer ist er ausserdem in der Schulkommission der Neuen Kantonsschule Aarau. Und dann ist da noch sein Trio (er spielt Klarinette). «Für mehr reicht die Zeit nicht», sagt Siegenthaler. «Aber vielleicht habe ich jetzt für jedes wieder etwas mehr Musse.»