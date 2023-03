Aarau «Ein Run, wie ihn das Kino Ideal noch nie erlebt hat»: Der «Bestatter» kommt für die Film-Premiere nach Aarau Am Donnerstagabend feiert der «Der Bestatter – der Film» im Kino Ideal in Aarau Premiere. Kinobetreiber Rolf Portmann sagt, wie es dazu kam. Und er verrät, worauf sich die Fans freuen dürfen.

Im Oktober wurde in der Aarauer Halde für den neuen Kinofilm gedreht, nun kommen Luc Conrad und Fabio Testi für die Premiere nach Aarau. Bild: Soraya Sägesser/az

Ob der berühmteste Leichenwagen der Schweiz am Donnerstagabend durch die Aarauer Kasinostrasse rollen wird? «Das ist noch offen», sagt Kinobetreiber Rolf Portmann und lacht. Sicher ist aber: Anwesend sein wird die gesamte «Bestatter»-Familie: Von Mike Müller (Luc Conrad), Barbara Terpoorten (Anna-Maria Giovanoli) und Reto Stalder (Fabio Testi) über Suly Röthlisberger (Erika Bürgisser) bis hin zu Samuel Streiff (Reto Doerig) und Martin Ostermeier (Alois Semmelweis), sie alle sind an der grossen Filmpremiere in Aarau mit dabei. «Toute la famille», wie Portmann sagt.

Dass es so weit kommt, ist keine Selbstverständlichkeit. Er habe lange um die Premiere in Aarau gerungen, sagt Portmann. Doch auch wenn der Film nun zur Hauptsache im Engadin und in Zürich spielt, so sei für ihn von Anfang an klar gewesen: «In Aarau hat alles begonnen, also gehört auch die Filmpremiere nach Aarau – und nicht nach Zürich.» Dafür habe es einiges an Überredungskunst gebraucht, so Portmann. Umso glücklicher sei er nun aber, dass dies – dank der Unterstützung von Verleiher «Ascot Elite» – gelungen ist.

Der Trailer zum «Bestatter»-Film. Video: Youtube

Darum geht es im Film Luc Conrad (Mike Müller) reist aus Costa Rica an, um mit Erika Bürgisser (Suly Röthlisberger) ihren 70. Geburtstag zu feiern. Eingeladen sind auch Fabio Testi (Reto Stalder) und die Aargauer Polizisten Anna-Maria (Barbara Terpoorten) und Doerig (Samuel Streiff). Gefeiert wird in einem heruntergekommenen Hotel im Engadin. Während der Feier kommt der Hoteldirektor unter mysteriösen Umständen ums Leben. Für den Bündner Kantonspolizisten Cavegn ist klar, dass es ein Unfall war. Doch die Bestatter-Familie – verstärkt durch Pathologe Alois Semmelweis (Martin Ostermeier) – vermutet aufgrund der letzten Worte des Toten, dass es sich um einen Mord handelt.

Aarau und Luc Conrad, das gehört tatsächlich zusammen: Während sieben Staffeln und total 40 Folgen war Aarau «Bestatter»-Stadt. Unvergessen die Bilder, wie Luc Conrad im Maienzuggetümmel durch Aarau zieht, wie im Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Kirchplatz eine Leiche geborgen wird oder wie Bestatter und Lehrling bei Ömer am Graben in ihre Bratwürste beissen. Ein Werbefilm für Aarau und den Aargau, eine Erfolgsserie mit jeweils bis zu über 900 000 Zuschauenden, zu sehen rund um den Globus: SRF konnte die Erfolgsserie nach Deutschland, Frankreich, Japan, Kanada und in die USA verkaufen. Selbst auf «Netflix» war der «Bestatter» zu sehen. «Der Bestatter war und ist Gold wert für Aarau», sagt denn auch Danièle Turkier, Geschäftsführerin von «Aarau Standortförderung». In über 230 Touren konnte das Tourismusbüro «Aarau Info» Bestatter-Fans durch die Stadt führen.

«Erster Saal innert 24 Stunden ausverkauft»

2019 wurde die Serie eingestellt. Im August 2022 kündigte das Schweizer Fernsehen überraschend an, den Bestatter in einem Kinofilm nochmals aufleben zu lassen. Doch Luc Conrad ist bis heute unvergessen: Portmann zeigt den Film gestaffelt in drei Sälen, das sind total rund 600 Plätze. 120 davon sind für die Filmcrew und geladene Gäste reserviert, den Rest hat Portmann in den Verkauf gegeben. «Innert 24 Stunden war der erste Saal restlos ausverkauft», sagt er. Etwas, was noch nicht einmal bei «Avatar 2» gelungen sei, dem wohl erfolgreichsten Film der letzten Jahre. Und mit etwas Wehmut in der Stimme fügt Portmann gar an: «Ein Run, wie ihn auch das Kino Ideal in seiner gesamten Betriebszeit nie erlebt hat.» Voraussichtlich im Sommer 2024 wird das 1947 eröffnete «Ideal» einem Neubau weichen.

Auffallend: Besonders gross war das Interesse von Kinobesuchern aus dem süddeutschen Raum. «Offenbar hat der Bestatter da eine ganz besonders treue Fangemeinde», so Portmann. Worauf dürfen sich all diese Fans am Donnerstag freuen? «Mike Müller wird das Publikum in allen drei Sälen persönlich begrüssen», so Portmann. Ausserdem wird es nach dem Film jeweils eine moderierte Fragerunde geben. «Jeder Saal kommt so in den Genuss, die Schauspieler kennen zu lernen.» Wer sich das nicht entgehen lassen will: Noch seien ein paar wenige Tickets zu haben.