Die Lebensqualität von Bruno Burger hat sich seit dem Eingriff stetig verbessert. TeleM1 / CheckUp

Aarau Künstliches Hüftgelenk: Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Operation? Ein Betroffener erzählt Trotz anhaltender Schmerzen, hat sich Bruno Burger schwer getan mit dem Gedanken, ein künstliches Hüftgelenk einsetzen zu lassen. Heute ist er froh, dass operiert wurde. Seine Lebensqualität hat sich seit dem Eingriff stetig verbessert.

Wann kommt der richtige Zeitpunkt für eine Operation? Der 69-jährige Architekt Bruno Burger hat sich schwer getan mit dem Gedanken, ein künstliches Hüftgelenk einsetzen zu lassen. Doch wegen den unangenehmen Schmerzen, war es plötzlich so weit, wie er gegenüber dem Gesundheitsmagazin «Checkup» erzählt.

«Die Entscheidung für den richtigen Zeitpunkt muss immer der Patient treffen. Anhand der Röntgen- und Untersuchungsbefunde versuchen wir ihm bei der Entscheidung zur Seite zu stehen», so Jan Weidner, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie an der Hirslanden Klinik in Aarau.

Im Fall von Bruno Burger habe sich die Operation gelohnt. Seit dem Eingriff habe sich seine Lebensqualität stetig verbessert. Rückblickend würde er sich nicht mehr so lang plagen, sagt er. (nic)