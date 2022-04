Aarau Ein kleines Festival: Das erwartet Musikbegeisterte am Kirchenklangfest «cantars Aarau» Nach der letztjährigen Absage findet das «cantars Aarau» am 14. Mai erstmalig in der Kirche Peter und Paul statt. Über 100 Musikerinnen und Musiker wirken bei dem Klangfest mit.

Katja Deutschmann sitzt an den letzten Vorbereitungen für das Kirchenklangfest «cantars Aarau», das am 14. Mai stattfindet. Soraya Sägesser

Von ihrem Büro der Pfarrei Aarau blickt Katja Deutschmann (30) auf die Kirche Peter und Paul. Wenn sie aus einem der drei Fenster steigt, kommt sie auf eine Passerelle, die das Pfarrhaus mit der Kirche in der Höhe verbindet. Von dort aus hat sie den Überblick auf die Kirche, das offene Pfarrhaus und den Kirchenplatz. Den Überblick zu behalten, ist für Katja Deutschmann wichtig, denn sie ist neben ihrem Beruf als Klavierlehrerin sowie Kirchenmusikerin für die Leitung des Kirchenklangfests «cantars Aarau» zuständig.

Vor vielen Jahren wirkte Katja Deutschmann selbst bei «cantars» in Olten mit. Sie habe dann die Idee im Kopf gehabt, das Kirchenklangfest nach Aarau zu bringen, sagt sie. «Ich liebe es zu planen und organisieren.» Nun steckt sie zusammen mit dem Organisationskomitee mitten in den Vorbereitungen für das Festival in der römisch-katholischen Kirche Peter und Paul.

Die letzten Details vor dem Festival

Bereits vor einem Jahr hatte das neunköpfige Organisationskomitee den Anlass durchgeplant, doch dann kam Corona dazwischen. Im Herbst 2021 habe das OK einen weiteren Anlauf genommen und im Hintergrund geplant, sagt Katja Deutschmann, die Leiterin des «cantars Aarau». Als im Februar die Massnahmen des Bundes fallengelassen wurden, hat das Komitee die diesjährige Durchführung bestätigt. Momentan seien diese an den Details und dem Feinschliff, sagt sie. Darunter gehören Plakate anbringen, Werbung schalten oder noch die Checklisten für die Helferinnen und Helfer vorbereiten.

Seit ein paar Tagen hängt eine Uhr oberhalb des Kircheneingangs. Es ist nicht eine gewöhnliche Kirchenuhr, sondern ein Countdown. «Noch 18 Tage bis zum Cantars 22 vom 14. Mai» ist auf der himmelfarbenen Tafel zu sehen. Darüber stimmen sich zwei Engel mit Kopfhörern für das Kirchenklangfest ein.

Zwölf Kirchenkonzerte in zwölf Stunden

Das «cantars Aarau» beinhaltet zwölf Kirchenkonzerte in zwölf Stunden. Am Nachmittag stehen unter anderem Familienkonzerte auf dem Plan, wobei das Generationenkonzert zu einem der Highlights gehört. Denn dort steht der ökumenische Kinder- und Jugendchor «Voices Aarau» zusammen mit den «Schloss-Singers Biberstein» sowie dem Projektchor Peter und Paul auf der Bühne.

Für dieses Konzert sucht das Organisationskomitee aktuell noch nach Sängerinnen und Sängern. Der Abend sei hingegen eher für «Kulturinteressierte», sagt die Leiterin des «cantars Aarau». «Dazu kommen noch Werke, die extra für den Anlass komponiert wurden, sowie drei weitere Uraufführungen.» An dem Kirchenklangfest wirken über 100 Musikerinnen und Musiker mit. Diese spielen Streich-, Tasten- oder Blasinstrumente, singen oder sind im Ensemble tätig.

Nebst Konzerten gibt es auf dem Kirchenplatz eine Hüpfburg, eine Kilbiorgel sowie Kinderbetreuung. Auch für die Verpflegung ist gesorgt. So werden mehrere Essensstände vor der Kirche positioniert. Darunter sind asiatische Speisen, eine Kaffeestube sowie diverse Fleisch- und Grillsachen. Als Helfende sind die Jubla, die Pfadi, die Oberminis, der Frauenbund, sowie 30 weitere Freiwillige im Einsatz. «Es ist für alle etwas dabei. Das wird ein kleines Festival», sagt Katja Deutschmann stolz.