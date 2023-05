Aarau Ein Hoch auf die neuen Aarauer Geschichten – erst recht, wenn sie das Dessertbesteck erzählt Zwei Tage lang wurden im Stadtmuseum die Neuigkeiten rund um die Dauerausstellung mit Workshops, Führungen und Silent Disco gefeiert.

Zum offiziellen Eröffnungsakt kamen gegen 200 Leute. Katja Schlegel

«Wenn es im Stadtmuseum etwas zu Feiern gibt, dann ist das Wetter immer gut», sagte Marc Griesshammer, Leiter des Stadtmuseums, mit Blick in den Himmel. Und zum Glück war es gut, ansonsten wäre es eng geworden.

Gegen 200 Leute versammelten sich am frühen Samstagabend vor dem Foyer im Freien, um auf all das Neue im Stadtmuseum anzustossen: Zwei Jahre lang hat das Team unter der Federführung der beiden Kuratorinnen Flavia Muscionico und Laura Schuppli die Dauerausstellung von 2015 überarbeitet, hat ihr neue Geschichten, neue Blickwinkel und neue Stimmen verpasst. So erzählt beispielsweise ein fideles Dessertbesteck über seine Herkunft. «Der Aufwand hat sich gelohnt», wie Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker in seiner Ansprache sagte. Und er betonte, wie wichtig das Stadtmuseum - in ganz unterschiedlichen Belangen - heute für Aarau sei.

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker bei seiner Ansprache. Katja Schlegel

«Uns freut es insbesondere, dass nun Kinder und Jugendliche im Stadtmuseum noch aktiver werden können», sagte derweil Jolanda Urech, ehemalige Stadtpräsidentin und seit zwei Jahren Präsidentin des Vereins «Freunde Stadtmuseum Aarau». Ebenso wertvoll sei es, sich den Blick junger Menschen auf die Stadtgeschichte zeigen zu lassen. In diesem Zeichen überreichte sie Marc Griesshammer einen Check über 50'000 Franken. Seitens Stadt wurde die Überarbeitung mit 100'000 Franken unterstützt.

Jolanda Urech, Präsidentin Verein Freunde Stadtmuseum Aarau, überreicht Marc Griesshammer, Leiter des Stadtmuseums, den Check. Katja Schlegel

Eine andere Verbundenheit

Marc Griesshammer war die Freude über die gelungene Überarbeitung der Dauerausstellung anzusehen. «Wir haben nun weiter die Möglichkeit, zeitgemässe Museumsarbeit zu leisten», sagte er mit Verweis auf die enorme Entwicklung der Digitalisierung. Mindestens genauso wichtig sei aber auch etwas Zweites: die Vielstimmigkeit. Die Geschichten, die nun im Stadtmuseum vertreten sind, bilden Aaraus Bevölkerung in seiner ganzen Breite ab. «Wenn sich die Leute selbst im Stadtmuseum wiedererkennen, gibt das eine andere Verbundenheit zum Museum, aber vor allem auch zu ihrer Geschichte und der ihrer Stadt.»