Aarau Ein eigenes Lädeli mit viel Italianità: «Ich erfülle mir hier meinen letzten grossen Traum» Rosa De Simone eröffnet am Samstag ihren «Rosa Fashion Store» am Ziegelrain. Hier verkauft sie Damen- und Herrenmode. Ihre Spezialität ist die Feinmasskonfektion.

Rosa De Simone in ihrem Laden am Ziegelrain. Nadja Rohner / az

Viele kennen Rosa De Simone noch aus ihrer Zeit als «Scalo»-Wirtin. Nun kehrt sie mit einem Geschäft in die Aarauer Innenstadt zurück: Am Samstag eröffnet sie am Ziegelrain, wo früher ein Piercingstudio war, ihren «Rosa Fashion Store». Drinnen herrscht Italianità: Die gebürtige Napolitanerin verkauft italienische Mode – «auch in Italien hergestellt!» –, gerne auch mit einem Espresso.

«Ich bin schon direkt nach der Schule in die Modebranche eingestiegen», sagt Rosa De Simone. Zwischenzeitlich wechselte sie in die Gastronomie. Aber die Mode blieb ihre Leidenschaft. «Nach der Scheidung ging ich zurück in den Detailhandel, habe bei den grossen Modehäusern in Basel und Zürich gearbeitet.» Zwischenzeitlich war sie auch in der Feinmasskonfektion selbstständig tätig. «Mit meinem Köfferli ging ich zu den CEOs in ihre Büros und mass ihnen neue Anzüge und Hemden an», sagt sie.

Vor einem Jahr verlor sie ihren letzten Job in einem grossen Modehaus. Und fand so schnell keinen Neuen. «Ich bin 56 Jahre alt – und fühle mich noch jung», sagt die Bibersteinerin. «Es musste wohl so kommen. Nun kann ich mir hier meinen letzten grossen Traum erfüllen.»

Im neuen Laden in Aarau will sie nicht nur Damen- und Herrenmode verkaufen, sondern auch ihre grosse Erfahrung in der Feinmasskonfektion einsetzen. Nicht für Anzüge, aber für Hemden. «Die Nachfrage ist gross», sagt sie. «Die vielen Bodybuilder passen alle nicht in die Hemden, die sie in den normalen Läden finden. Bei mir kann man aus 50 Stoffen auswählen, ich messe das Hemd an, es wird in Italien hergestellt und in spätestens zwei Wochen ist es bereit.»

Das Sortiment bei «Rosa Fashion Store» ist nicht riesig, aber handverlesen. «Ich bin selber nach Italien gereist und habe die Lieferanten getroffen», sagt Rosa De Simone. «Und ich werde meine Auswahl laufend den Wünschen der Kunden anpassen.» Einen Onlineshop hat sie nicht, aber Rosa De Simone setzt stark auf Social-Media-Marketing. «Fast täglich lade ich Videos vom Sortiment aus dem Laden hoch. Die Kundinnen und Kunden können einfach einen Screenshot von dem Stück machen, das sie gerne hätten, und ich sende es ihnen zu.»